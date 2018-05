محققان دانشگاه‌های لیورپول، مرکز آلمانی تحقیقات زمین‌شناسی GFZ و دانشگاه ایسلند با مدل‌سازی میدان مغناطیسی زمین دریافتند که با وجود ضعیف‌تر شدن این میدان مغناطیسی، قطب‌های مغناطیسی زمین جابه جا نمی‌شوند.

به گزارش ایرنا میدان مغناطیسی زمین سپری نامرئی در برابر تشعشعات مرگبار کیهانی است. اما این سپر پویا دائماً در حال تغییر است و هر 200 تا 300 هزار سال قطب‌های مغناطیسی زمین جابه‌جا می‌شود. همین پویایی میدان مغناطیسی موجب نگرانی‌هایی در بین محققان شده است.

درواقع عامل اصلی این نگرانی ضعف میدان مغناطیسی در بخشی از اقیانوس اطلس است که از شیلی تا زیمباوه گسترده شده و از سال 1958 تاکنون به وسعت آن افزوده‌شده است. به اعتقاد محققان ادامه این روند می‌تواند منجر به جابه‌جایی قطب‌های زمین شود.

در این تحقیقات ساختار میدان مغناطیسی زمین بین 300 تا 500 هزار سال قبل شبیه‌سازی شد تا دو جابه‌جایی اخیر قطب‌های مغناطیسی بررسی شود. محققان با بررسی این جابه‌جایی قطب‌ها که با عنوان Lansdcape در 41 هزار سال قبل و Mono Lake در 34 هزار سال قبل رخ دادند، دریافتند که میدان مغناطیسی زمین در آن زمان هیچ شباهتی به وضعیت کنونی نداشته است و درنتیجه تغییرات کنونی این میدان مغناطیسی نشانه‌های هشدار دهنده‌ای برای تغییر قطب‌های زمین محسوب نمی‌شوند.

بر اساس این تحقیقات، بخش‌های ضعیف شده میدان مغناطیسی زمین بدون هرگونه پیامد ناگواری ترمیم خواهد شد و احتمال جابه‌جایی قطب‌ها منتفی است. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.