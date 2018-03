برندگان جوایز اسکار 2018 مشخص شدند

نودمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار برگزار شد و برندگان مجسمه‌های زرین مشخص شدند.

به گزارش «تابناک»؛ مراسم اهدای جوایز اسکار برای نودمین دور در ساعت 17:00 به وقت لس آنجلس و 4:30 بامداد دوشنبه به وقت تهران در سالن دالبی تیاتر مرکز هالیوود با اجرای جیمی کیمل آغاز شد و سرنوشت جوایز این دوره مشخص شد. در این دوره با افزایش اعضای آکادمی برای برقراری عدالت جنسی و نژادی، بالغ بر هشت هزار نفر در رای گیری شرکت کردند و در میان رای دهندگان شماری از سینماگران ایران نیز حضور داشتند.

فیلم «شکل آب» به کارگردانی «گیلرمو دل‌تورو» با نامزدی در سیزده شاخه پیشتاز بود و فیلم «سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ» ساخته «مارتین مک‌دونا» در ۹ شاخه و درام جنگی «دانکرک» به کارگردانی «کریستوفر نولان» نیز در ۷ شاخه نامزد بود.

پس از رسوایی‌های غیراخلاقی در هالیوود، شماری از بازیگران با لباس مشکی در نودمین مراسم اسکار حضور یافتند. همچنین برخی بازیگران دیگر در واکنش به کشتارهای اخیر با سلاح گرم در امریکا، با سنجاق‌های نارنجی به نشانه اعتراض روی فرش قرمز اسکار حضور پیدا کردند.

پس از برگزاری مراسم فرش قرمز و عبور سینماگران از روی فرش قرمز، مراسم اصلی اهدای جوایز آغاز شد. در ابتدای این مراسم جیمی کیمل با شوخی و کنایه درباره رسوایی‌های اخلاقی در هالیوود سخن به میان آورد.

بعد از اهدای جوایز چند بخش، آکادمی اسکار با پخش کلیپ زیبایی از فیلم های تاریخ سینما، یادی از ستاره‌های سال‌های دور سینمای جهان کرد که سینمای کلاسیک اکنون با نام آنها شناخته می‌شود؛ تصاویری که با تشویق پیوسته حاضران همراه شد.

فهرست نامزدهای نهایی و برندگان جوایز اسکار در نودمین دوره مراسم آکادمی از این قرار است:





نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ویلیام دفو (پروژه فلوریدا / The Florida Project)

وودی هارلستون (سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

ریچارد جنکینز (شکل آب / The Shape of Water)

کریستوفر پلامر (همه پول دنیا / All the Money in the World)

سم راکول (سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)



نامزدهای بهترین چهره‌آرایی

«تاریک‌ترین ساعت / Darkest Hour»

«ویکتوریا و عبدول / Victoria & Abdul»

«شگفتی / Wonder»



نامزدهای بهترین طراحی لباس

«دیو و دلبر / Beauty and the Beast»

«تاریک‌ترین ساعت / Darkest Hour»

«دانکرک، شکل آب / The Shape of Water»

«ویکتوریا و عبدول / Victoria & Abdul»

«ماجرای فانتوم / Phantom Thread»



نامزدهای بهترین مستند بلند

«چهره‌ها مکان‌ها / Faces Places»

«ایکاروس / Icarus»

«آباکوس: به اندازه کافی کوچک برای زندانی‌شدن / Abacus: Small Enough to Jail»

«آخرین مرد در حلب / Last Men in Aleppo»

«جزیره قدرتمند / Strong Island»



نامزدهای بهترین تدوین صدا

«بچه راننده / Baby Driver»

«بلیدرانر ۲۰۴۹ / Blade Runner 2049»

«دانکرک / Dunkirk»

«شکل آب / The Shape of Water»

«جنگ ستارگان: آخرین جدای / Star Wars: The Last Jedi»



نامزدهای بهترین صداگذاری

«بچه راننده / Baby Driver»

«بلیدرانر ۲۰۴۹ / Blade Runner 2049»

«دانکرک / Dunkirk»

«شکل آب / The Shape of Water»

«جنگ ستارگان: آخرین جدای / Star Wars: The Last Jedi»



نامزدهای بهترین طراحی تولید

«دیو و دلبر / Beauty and the Beast»

«بلیدرانر ۱۰۴۹ / Blade Runner 2049»

«تاریک‌ترین ساعت / Darkest Hour»

«دانکرک / Dunkirk»

«شکل آب / The Shape of Water»

«ویکتوریا و عبدول / ویکتوریا و عبدول»



نامزدهای بهترین فیلم غیرانگلیسی

«یک زن شگفت‌انگیز / A Fantastic Woman» (شیلی)

«در جسم و روح / On Body and Soul» (مجارستان)

«توهین / The Insult» (لبنان)

«بی‌عشق / Loveless» (روسیه)

«میدان / The Square» (سوئد)



نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

مری جل بلایج (مادباند / Mudbound)

الیسون جنی (من تانیا / I, Tonya)

لسلی منویل (ماجرای فانتوم / Phantom Thread)

لوری میت‌کالف (لیدی برد / Lady Bird)

اوکتاویا اسپنسر (شکل آب / The Shape of Water)



نامزدهای بهترین انیمیشن کوتاه

«بسکتبال دوست‌داشتنی / Dear Basketball»

«گاردن پارتی / Garden Party»

«لو / Lou»

«فضای منفی / Negative Space»

«اشعار شورشی / Revolting Rhymes»



نامزدهای بهترین انیمیشن بلند

«بچه رئیس / The Boss Baby»

«کوکو / Coco»

«نان‌آور / The Breadwinner»

«فردیناند / Ferdinand»

«وینسنت دوست داشتنی / Loving Vincent»



نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه بصری

«بلیدرانر ۲۰۴۹ / Blade Runner 2049»

«نگهبانان کهکشان ۲ / Guardians of the Galaxy Vol. 2»

«کونگ: جزیره جمجمه / Kong: Skull Island»

«جنگ ستارگان: آخرین جدای / Star Wars: The Last Jedi»

«جنگ سیاره میمون‌ها / War for the Planet of the Apes»



نامزدهای بهترین تدوین

«بچه راننده / Baby Driver»

«دانکرک / Dunkirk»

«من تانیا / I, Tonya»

«شکل آب / The Shape of Water»

«سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»



نامزدهای بهترین مستند کوتاه

«ادیث+ادی / Edith+Eddie»

«بهشت در خیابان ۴۰۵ ترافیک است / Heaven Is a Traffic Jam on the 405»

«قهرمان / Heroin(e)»

«مهارت چاقو / Knife Skills»

«توقف خودرو / Traffic Stop»

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه

«مدرسه ابتدایی دکالب / DeKalb Elementary»

«ساعت ۱۱ / The Eleven O'Clock»

«خواهرزاده اِمت / My Nephew Emmett»

«کودک صامت / The Silent Child»

«همه ما / Watu Wote/All of Us»



نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

«مرا به نامت صدا کن / Call Me By Your Name»

«هنرمند فاجعه / The Disaster Artist»

«لوگا / Logan»

«بازی مالی / Molly’s Game»

«مادباند / Mudbound»



نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اصلی

«بیمار بزرگ / The Big Sick»

«برو بیرون / Get Out»

«لیدی برد / Lady Bird»

«شکل آب / The Shape of Water»

«سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»



نامزدهای بهترین ترانه

آهنگ Remember Me از انیمیشن «کوکو / Coco»

آهنگ Mystery of Love از فیلم «مرا به نامت صدا کن / Call Me By Your Name»

آهنگ This Is Me از فیلم «بزرگ‌ترین شومن / The Greatest Showman»

آهنگ Mighty River از فیلم «مادباند / Mudbound»

آهنگ Stand Up For Something از فیلم «مارشال / Marshall»



نامزدهای بهترین موسیقی متن

«دانکرک / Dunkirk»

«ماجرای فانتوم / Phantom Thread»

«شکل آب / The Shape of Water»

«جنگ ستارگان: آخرین جدای / Star Wars: The Last Jedi»

«سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»



نامزدهای بهترین فیلم‌برداری

«بلیدرانر ۲۰۴۹ / Blade Runner 2049»

«تاریک‌ترین ساعت / Darkest Hour»

«مادباند / Mudbound»

«دانکرک / Dunkirk»

«شکل آب / The Shape of Water»

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن

ستلی هاوکینز (شکل آب / The Shape of Water)

فرانسس مک‌دورماند (سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

مارگو رابی (من، تانیا / I, Tonya)

سیرشا رونان (لیدی برد / Lady Bird)

مریل استریپ (پُست / The Post)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد

تیموثی شالمی (مرا به نامت صدا کن / Call Me By Your Name)

دنیل دی‌لوئیس (ماجرای فانتوم / Phantom Thread)

دنیل کالویا برای فیلم (بیرون برو / Get Out)

گری اُلدمن (تاریک‌ترین ساعت / Darkest Hour)

دنزل واشنگتن (رومن جی / Roman J.)

نامزدهای بهترین کارگردانی

کریستوفر نولان (دانکرک / Dunkirk)

جردن پیل (برو بیرون / Get Out)

گرتا گرویگ (لیدی برد / Lady Bird)

پل توماس اندرسون (ماجرای فانتوم / Phantom Thread)

گیلرمو دل‌تورو (شکل آب / The Shape of Water)

نامزدهای بهترین فیلم بلند

«مرا به نامت صدا کن / Call Me by Your Name»

«تاریک‌ترین ساعت / Darkest Hour»

«دانکرک / Dunkirk»

«برو بیرون / Get Out»

«لیدی برد / Lady Bird»

«ماجرای فانتوم / Phantom Thread»

«پُست / The Post»

«شکل آب / The Shape of Water»

«سه بیلبورد خارج از میزوری اِبینگ / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»