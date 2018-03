برندگان تمشک طلایی معرفی شدند

مراسم اسکار فردا یکشنبه‌شب برگزار خواهد شد و بزرگ‌ترین ستارگان هالیوود مفتخر به دریافت معتبرترین جوایز سینمایی می‌شوند. در سمت دیگر شهر، جوایزی که کسی مایل به دریافت آن نیست به فیلم‌ها و ستارگان ناموفق سال اعطا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن‌تایمز، مراسم اسکار یکشنبه‌شب برگزار خواهد شد و بزرگ‌ترین ستارگان هالیوود مفتخر به دریافت معتبرترین جوایز این صنعت می‌شوند. با این حال سمت دیگر شهر، جوایزی که کسی مایل به دریافت آن نیست به فیلم‌ها و ستارگان ناموفق سال اعطا می‌شود که این اتفاق، امروز افتاده است.



برندگان تمشک طلایی ۲۰۱۸ اعلام شدند و «فیلم ایموجی» The Emoji Movie به عنوان بدترین فیلم سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

«فیلم ایموجی» تبدیل به اولین انیمیشنی شد که در این ۳۸ سال برگزاری مراسم تمشک طلایی موفق به کسب این «بی‌افتخاری» شده و عنوان بدترین فیلم سال را کسب کرده است.

این انیمیشن سرشار از صداپیشگان و ستارگان درخشانی، چون جیمز کوردن James Corden، تی جِی میلر T.J. Miller، آنا فاریس Anna Faris و… موفق به شکست فیلم‌های دیگری که در این بخش نامزد بودند شد. دیگر نامزد‌ها «مومیایی» The Mummy، «پنجاه سایه تاریکتر» Fifty Shades Darker، «تبدیل‌شوندگان: آخرین شوالیه» Transformers: The Last Knight و «گارد ساحلی» Baywatch بودند.

«فیلم ایموجی» همچنین موفق به کسب سه جایزه دیگر شد؛ از جمله بدترین کارگردانی، بدترین ترکیب دوتایی در یک صحنه و بدترین فیلم‌نامه.

در همین حال تام کروز Tom Cruise اولین تمشک طلایی تکی خود را به‌عنوان بدترین بازیگر نقش اول در فیلم «مومیایی» کسب کرد. او پیشتر به همراه «برد پیت» یک تمشک طلایی برای فیلم «مصاحبه با خوناشام» دریافت کرده بود.

تایلر پری Tyler Perry هم به‌عنوان بدترین بازیگر زن نقش اول در فیلم «بو ۲ یک هالووین مِدِ‌آ» Boo ۲! A. Medea Halloween انتخاب شد.

لیست برندگان تمشک طلایی:



بدترین فیلم

ایموجی





بدترین بازیگر مرد



تام کروز





بدترین بازیگر زن



تِیلِر پری







بدترین بازیگر مکمل مرد



مل گیبسون







بدترین بازیگر مکمل زن



کیم بسینگر







بدترین بازسازی



پنجاه طیف تاریک‌تر







بدترین کارگردان



تونی لئوندیس







بدترین فیلم‌نامه



فیلم شکلک







بدترین ترکیب در یک صحنه



Any Two Obnoxious Emojis – The Emoji Movie