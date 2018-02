در حالی که نودمین دوره از مراسم جوایز اسکار یا همان اسکار 2018 در تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۸ (۱۳ اسفند) برگزار خواهد شد، امروز و در جدید‌ترین اخبار سینما در جریان مراسمی که در تئاتر ساموئل گلدوین در بورلی هیلز برگزار شد، اسامی نامزد‌های این مراسم در ۲۴ شاخه معرفی شدند.

به گزارش زومجی، فیلم Shape of Water با داشتن ۱۳ نامزدی در بخش‌های مختلف از این حیث در مراسم امسال رکورد‌دار است. همچنین مریل استریپ با نامزد شدن در بخش بهترین بازیگر زن، بیست و یکمین نامزدی خودش را به دست آورده و رکورد خودش را بهبود بخشیده است. در ادامه می‌توانید لیست کامل نامزد‌های جایزه اسکار 2018 را مشاهده کنید:



بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

ویلیام دفو برای فیلم The Florida Project

وودی هارلسون برای فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

ریچارد جنکینز برای فیلم The Shape of Water

کریستوفر پلامر برای فیلم All the Money in the World

سم راک ول برای فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



بهترین فیلم‌برداری:

فیلم Blade Runner 2049

فیلم Darkest Hour

فیلم Dunkirk

فیلم Mudbound

فیلم The Shape of Water



بهترین مستند:

مستند Abacus: Small Enough to Jail

مستند Faces Places

مستند Icarus

مستند Last Men in Aleppo

مستند Strong Island



بهترین فیلم خارجی‌ زبان:

فیلم A Fantastic Woman از کشور شیلی

فیلم The Insult از کشور لبنان

فیلم Loveless از کشور روسیه

فیلم On Body and Soul از کشور مجارستان

فیلم The Square از کشور سوئد



بهترین مستند کوتاه:

مستند Edith+Eddie

مستند Heaven Is a Traffic Jam on the 405

مستند Heroin(e)

مستند Knife Skills

مستند Traffic Stop



بهترین لایو اکشن کوتاه:

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us



بهترین بازیگر مرد:

تیموتی شلمی برای فیلم Call Me By Your Name

دنیل دی لوییس برای فیلم Phantom Thread

دنیل کالویا برای فیلم Get Out

گری اولدمن برای فیلم Darkest Hour

دنزل واشنگتن برای فیلم Roman J. Israel, Esq.



بهترین تدوین صدا:

فیلم Baby Driver

فیلم Blade Runner 2049

فیلم Dunkirk

فیلم The Shape of Water

فیلم Star Wars: The Last Jedi



بهترین میکس صدا:

فیلم Baby Driver

فیلم Blade Runner 2049

فیلم Dunkirk

فیلم The Shape of Water

فیلم Star Wars: The Last Jedi



بهترین طراحی صحنه:

فیلم Beauty and the Beast

فیلم Blade Runner 2049

فیلم Darkest Hour

فیلم Dunkirk

فیلم The Shape of Water



بهترین جلوه‌های ویژه:

فیلم Blade Runner 2049

فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 2

فیلم Kong: Skull Island

فیلم Star Wars: The Last Jedi

فیلم War for the Planet of the Apes



بهترین طراحی لباس:

فیلم Beauty and the Beast

فیلم Darkest Hour

فیلم Phantom Thread

فیلم The Shape of Water

فیلم Victoria & Abdul



بهترین گریم:

فیلم Darkest Hour

فیلم Victoria & Abdul

فیلم Wonder



بهترین موسیقی متن:

فیلم Dunkirk

فیلم Phantom Thread

فیلم The Shape of Water

فیلم Star Wars: The Last Jedi

فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



بهترین آهنگ:

آهنگ Mighty River از فیلم Mudbound

آهنگ Mystery of Love از فیلم Call Me By Your Name

آهنگ Remember Me از انیمیشن Coco

آهنگ Stand Up For Something از فیلم Marshall

آهنگ This Is Me از فیلم The Greatest Showman



بهترین فیلم نامه اورجینال:

فیلم The Big Sick

فیلم Get Out

فیلم Lady Bird

فیلم The Shape of Water

فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



بهترین فیلم نامه اقتباسی:

فیلم Call Me By Your Name

فیلم The Disaster Artist

فیلم Logan

فیلم Molly’s Game

فیلم Mudbound



بهترین انیمیشن:

انیمیشن The Boss Baby

انیمیشن The Breadwinner

انیمیشن Coco

انیمیشن Ferdinand

انیمیشن Loving Vincent



بهترین انیمیشن کوتاه:

انیمیشن Dear Basketball

انیمیشن Garden Party

انیمیشن Lou

انیمیشن Negative Space

انیمیشن Revolting Rhymes



بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

مری جی بیلگ برای فیلم Mudbound

الیسون جنی برای فیلم I, Tonya

لزلی مانویل برای فیلم Phantom Thread

لوری متکالف برای فیلم Lady Bird

اکتاویا اسپنسر برای فیلم The Shape of Water



بهترین تدوین:

فیلم Baby Driver

فیلم Dunkirk

فیلم I, Tonya

فیلم The Shape of Water

فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



بهترین بازیگر زن:

سالی هاوکینز برای فیلم The Shape of Water

فرانسیس مک دورماند برای فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

مارگو رابی برای فیلم I, Tonya

سیرشا رونان برای فیلم Lady Bird

مریل استریپ برای فیلم The Post



بهترین کارگردانی:

پل توماس اندرسن برای فیلم Phantom Thread

گیرمو دل تورو برای فیلم The Shape of Water

گرتا گرویگ برای فیلم Lady Bird

کریستوفر نولان برای فیلم Dunkirk

جردن پیل برای فیلم Get Out



بهترین فیلم:

فیلم Call Me by Your Name

فیلم Darkest Hour

فیلم Dunkirk

فیلم Get Out

فیلم Lady Bird

فیلم Phantom Thread

فیلم The Post

فیلم The Shape of Water

فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri