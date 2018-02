شبکه اجتماعی اینستاگرام از جهات بسیاری شبیه به برنامه اسنپ چت است، اما فیسبوک تلاش می کند تا با ویژگی های جدیدی که قصد اضافه کردن به این برنامه را دارد، شرایط را رقابتی تر کند. در آپدیت آینده اینستاگرام قرار است که قابلیت های جدیدی به دایرکت یا همان بخش میسج اضافه شود. اگر از بخش دایرکت اینستاگرام استفاده کرده باشید، میدانید که امکان بازپخش ویدئوهای ارسال شده در آن وجود دارد، اما این قابلیت قرار است که محدودتر شود.



به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات، در دایرکت اینستاگرام شما می توانید به طور موقت همه پیام های دریافتی را قبل از آنکه به طور کامل ناپدید شوند، تماشا کنید. اما در به روزرسانی جدید گزینه های بیشتری برای ارسال کننده ویدئو فراهم خواهد شد. زمانی که شما قصد ارسال ویدئوی مورد نظرتان را از طریق دایرکت اینستاگرام دارید، می توانید انتخاب کنید این ویدئو تنها یک بار پخش شود، چند بار پخش شود و پس از آن حذف شود و یا تا همیشه در پیام های چتتان باقی بماند.



گزینه یک بار پخش: View Once

گزینه پخش مجدد برای مدت موقت: Allow Rrplay

گزینه باقی ماندن در چت برای همیشه: Keep in Chat

طبق گفته‌ی اینستاگرام، تنظیمات جدید به کاربران اجازه میدهد تا کنترل بیشتری بر روی آنچه که با دوستانتان به اشتراک می شود، داشته باشید. این ویژگی برای تعدادی از کاربران از اواخر این ماه در دسترس خواهد بود و در آینده فراگیرتر خواهد شد. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که پس از به اشتراک گذاشتن ویدئویی زود پشیمان می شوید و یا نگران مشکلات احتمالی آینده آن هستید، آپدیت جدید مسلماً به دردتان خواهد خورد.