پشت صحنه؛

«جنگ برای سیاره میمون‌ها / War for the Planet of the Apes» یک فیلم علمی–تخیلی آمریکایی به کارگردانی مت ریوز و نویسندگی مارک بامبک و ریوز است که در سال 2017 و در ادامه فیلم‌های «ظهور سیاره میمون‌ها /Rise of the Planet of the Apes» و «سیاره میمون‌ها / Planet of the Apes» ساخته شده است. این فیلم که حضور موفق در گیشه داشت، به شدت وابسته به جلوه‌های ویژه است و کمپانی Weta Digital که پیش‌تر جلوه‌های ویژه فیلم‌هایی چون سری ارباب حلقه‌ها، کینگ کونگ و خشن 7 را برعهده داشت، این پروژه را اجرا کرده و نامزد جایزه اسکار جلوه‌های ویژه شد. پشت صحنه تصویربرداری این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.