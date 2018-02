کارتون؛

«کلاغ‌های بسیار بیشتری وجود دارد / There’s Too Many of These Crows» به کارگردانی مورگان میلر، یک انیمیشن کوتاه درباره خشونت و پرخاشگری است. این انیمیشن استعاری که در جشنواره‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته را در تابناک تماشا می‌کنید.