با استناد به تحقیقات انجام شده، یکسری میوه‌ها برای خانم‌ها و برخی از آن‌ها برای آقایان فواید بیشتری دارند.



به گزارش اسپوتنیک، تمام میوه‌ها و سبزیجات غنی از ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند و آنها را باید جزء ضروری و ثابت تغذیه قرار داد.



تحقیقات نشان داده که برخی میوه ها تاثیرشان روی آقایان و بانوان متفاوت است.

حال ببینیم چه میوه هایی برای آقایان مفید است



نارگیل و انجیر: برای سلامت قلب مفید هستند و تری‌گلیسیرید خون را کاهش می‌دهند. پتاسیم موجود در آنها فشارخون را کنترل کرده و از بدن در برابر بیماری‌های قلبی و فشارخون محافظت می‌کند.



آووکادو: فیتونیتریت‌های متعدد آن مانع از بروز سرطان پروستات می‌شود.



مرکبات: محققان ترکیبات آنتی‌اکسیدانی را در پرتقال و در سایر میوه‌های زرد رنگ یافته‌اند که در مبارزه با بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی و آرتریت سودمندهستند.



انار: به واسطه داشتن مواد آنتی‌اکسیدانی و نیز الاژیک اسید از بروز سرطان جلوگیری کرده و رشد تومورهای سرطانی مانند سرطان پوست را کند می‌کند.



هندوانه: لیکوپین دارد که یک ماده قوی ضدسرطان برای مردان است و برای سلامت چشم مفید است.



میوه‌های ویژه بانوان



سیب: برای شادابی پوست به خانم‌ها توصیه می‌شود که روزی یک سیب بخورند. سیب منبع غنی از ویتامین C، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌هاست.



پرتقال: بهترین منبع ویتامین C و اسیدفولیک است و مصرف آن به خانم‌های باردار برای تقویت سیستم ایمنی بدن و رفع کم‌خونی توصیه می‌شود. پرتقال حاوی ۷۰میلی‌گرم ویتامین C است که این مقدار ۹۰درصد از نیاز روزانه خانم‌ها به این ویتامین را تامین می‌کند.



آلبالو: دارای ملاتونین که یک نوع آنتی‌اکسیدان است. این ماده به حفظ الگوی طبیعی خواب انسان کمک کرده، از ضعف حافظه جلوگیری می‌کند، کاهش‌دهنده التهابات است و از سرطان‌های زنانه و دیابت جلوگیری می‌کند.



آووکادو: برای خانم‌های باردار مفید است. یک فنجان آووکادو، یک‌چهارم نیاز روزانه بدن به فولات یا همان اسید فولیک را تامین می‌کند.



خیار: ۹۵درصد خیار از آب تشکیل شده است و خوردن یک فنجان خیار ورقه شده با نوشیدن یک لیوان آب برابری می‌کند. پوست سبز خیار نیز مقادیر قابل توجهی فیبر، پتاسیم و منیزیم دارد. همچنین خیار به درمان حساسیت‌های پوستی و آفتاب‌سوختگی کمک می‌کند.



توت‌فرنگی: دارای ویتامین C و منگنز است. منگنز رادیکال‌های آزاد را کاهش می‌دهد، به استحکام استخوان‌ها به‌خصوص خانم‌های در معرض پوکی استخوان کمک می‌کند و به عملکرد بهتر غده تیروئید هم کمک می‌کند.



انار: میوه‌ای خونساز و تصفیه‌کننده خون است زیرا منبع خوبی از اسید فولیک، پتاسیم و آهن است، بنابراین مصرف آن را برای بیماران مبتلا به کم‌خونی به خصوص خانم‌ها توصیه می‌کنیم.