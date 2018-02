ریتم؛

«با یا بدون تو / With Or Without You» یکی از قطعاتی است که گروه «توچلوز / 2CELLOS» به صورت زنده اجرا کرده است. این گروه دو نوازنده ویولنسل یا همان چلو هستند که با ویولنسل‌های کلاسیک و الکتریک اجرا می‌کنند. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.