مردم من ؛ یوسف اسلام «مردم من / My People» یکی از قطعات یوسف اسلام یا همان کت استیونس خواننده...

کاری که برای عشق انجام دادم؛جاش گروبان «کاری که برای عشق انجام دادم / What I Did For Love» یکی از آثار جاش...

بلوز قرن 21 ؛ استیو ارل «بلوز قرن 21 / 21st Century Blues» یکی از قطعات «استیو ارل / Steve...

نامرئی ؛ استیو ارل «نامرئی / Invisible» یکی از قطعات سولو استیو ارل با گیتار است که پیش از...

به هم پريدن و جنگيدن ؛ ناتانیل راتلیف اجرای سولوی ترانه «به هم پریدن و جنگیدن / Boil & Fight» را به شکل...

دنبال کننده روح ؛ سورن جول «دنبال کننده روح / Soulseeker» یکی از قطعات سورن جول است. اجرای زنده این...

چیزی که ممکن بود باشد « چیزی که ممکن بود باشد / What It Might Have Been» یکی از قطعات کریس...

راندن در ارتفاع بالا ؛ بن هاوارد «راندن در ارتفاع بالا / Highland Drifting» یکی از قطعات بن هاوارد است که...

در انتظار طوفان ؛ کریس دی برگ «در انتظار طوفان / Waiting For The Hurricane» یکی از قطعات کریس دی برگ...

می‌خواهند طوری که می‌خواهند باشند «چیزها می‌خواهند آن طور که می‌خواهند باشند / What It Might Have Been»...

روایت بروبکس از 33 روز حبس گروه بروبکس به تازگی در گفت و گویی از پشت پرده بازداشت شان و همچنین...

توده کوچک؛ اد شیران «توده کوچک / Small Bump» یکی از قطعات اد شیران است. موزیک ویدیو این قطعه...

روزهای درخشان تر تو ؛ دن ویلسن «روزهای درخشان تر تو / Your Brighter Days» یکی از قطعات دن ویلسن است....

پست ترین مرد جهان ؛ جان دو «پست ترین مرد جهان / The Meanest Man In The World» قطعه‌ای از جان دو...

اشک‌ها در بهشت ؛ اریک کلاپتون «اشک‌ها در بهشت / Tears in heaven» یکی از قطعات اریک کلاپتون است. یک...

احساس جغد ؛ خوزه گونزالس «احساس جغد / Sensing Owls» یکی از قطعات خوزه گونزالس است. موزیک ویدیو...