«دانکرک» نولان دست خالی ماند، «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» پیشتاز شد

با برگزاری هفتاد و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز جوایز گلدن گلوب، شانس‌های اصلی اسکار 2018 مشخص شد و در اتفاقی غیرمنتظره عوامل فیلم سینمایی «دانکرک | Dunkirk» دست خالی مراسم را ترک کردند و بیشترین جوایز به فیلم سینمایی «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» رسید. بدین ترتیب کار برای کریستوفر نولان برای جوایز اسکارِ پیش رو دشوارتر شد و احتمالاً سازندگان این فیلم سینمایی به جوایز فنی چشم دوخته‌اند.

به گزارش «تابناک»؛ جوایز گلدن گلوب که پس از جوایز اسکار مهم‌ترین جوایز سینمایی محسوب می‌شود، توسط انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می‌شود و بر اساس سوابق برندگان این جوایز شانس‌های اصلی برد اسکار هستند و به همین دلیل تمرکز بر این رویداد بسیار قابل توجه است. دو فیلم ایرانی که یکی از آنها نامزد ایران برای حضور در بخش اسکار غیرانگلیسی زبان بود، برای حضور این دوره از جوایز اسکار تلاش کردند اما این اتفاق رخ نداد و اصغر فرهادی با دو بار نامزدی و یک بار برد گلدن گلوب تنها کارگردان ایرانی باقی ماند که در این رویداد درخشیده است.

در این دوره از مراسم ست مایرز مجری مشهور آمریکایی، اجرا را بر روی صحنه در هتل هیلتون بورلی برعهده دارد. در این مراسم شماری از بازیگران زن سینما در اعتراض به افشای موارد متعددی آزار جنسی در هالیوود لباس سیاه بر تن دارند و بدین ترتیب این جشن شبیه به یک مجلس ختم شده است! ناتالی پورتمن مستقیماً هارلی واینستین تهیه کننده هالیوودی را درباره رسوایی اخیر مورد حمله قرار داد و مریل استریپ درباره بهره کشی جنسی از سربازان زن در ارتش آمریکا سخن به میان آورد.

از دیگر حواشی جالب این مراسم، واگذاری حق پخش به شبکه NBC است و در عوض این شبکه، زمینه نمایش رایگان و یا ارزان فیلم‌ها را در مدرسه‌ها، موزه‌ها و بیمارستان‌ها فراهم می‌کند و اقدامات خیریه‌ای از این دست در گلدن گلوب پررنگ‌تر از اسکار مشهود است. ست مایرز مجری این مراسم که همچون اکثر هالیوودی‌ها مخالف ترامپ است، با اشاره به حواشی اخیر در سینمای آمریکا گفت: «حالا ماریجوانا آزاد است، اما آزار جنسی نه!» و در ادامه نیز کنایه‌هایی به ترامپ زد.

در این دوره از مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب، ریز ویترسپون جایزه افتخاری سیسیل ب. دمیل را به اپرا وینفری مجری مشهور تلویزیون اهدا کرد. وینفری نخستین زن سیاهپوستی‌ست که این جایزه را از آن خود می‌کند. در کنار این اتفاق پس از اهدای تک تک جوایز مشخص شد که «دانکرک | Dunkirk» تازه‌ترین فیلم کریستوفر نولان در این رویداد مورد توجه قرار نگرفت و بدین ترتیب بخت چندانی برای درخشش در نودمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار و کسب جوایز اصلی نخواهد داشت و شاید در بخش‌های فنی چندین جایزه را به خود اختصاص دهد.

در مقابل، فیلم سینمایی «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» به کارگردانی مارتین مک‌دونا و با بازی فرانسیس مک‌دورمند، وودی هارلسون، سم راکول، جان هاکس، پیتر دینکلیج، ابی کورنیش و لوکاس هجز در گلدن گلوب درخشید و یک گام بلند برای دریافت جوایز اصلی اسکار برداشت. البته این قاعده قطعی نیست و در موارد متعددی نیز برخی فیلم‌ها در گلدن گلوب درخشیده‌اند و در اسکار مقهور شده‌اند.

در بخش آثار تلویزیونی نیز «دروغ‌های کوچک بزرگ | Big Little Lies» به کارگردانی ژان-مارک ولی و نویسندگی دیوید ای کلی مطابق با انتظارات پیشتاز بود و جوایز مهمی را به دست آورد که از آن جمله می‌توان به نخستین جایزه اهدا شده در مراسم امسال به نیکل کیدمن برای بازی در این سریال به عنوان بهترین بازیگر زن اشاره کرد. جزئیات بیشتر جوایز را در ادامه می‌بینید.

بخش سینمایی

بهترین فیلم درام

«مرا به نامت صدا بزن | Call Me by Your Name»

«دانکرک | Dunkirk»

«پُست | The Post»

«شکل آب | The Shape of Water»

«سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

«هنرمند فاجعه | The Disaster Artist»

«برو بیرون | Get Out»

«بزرگترین شومن | The Greatest Showman»

«من، تونیا | I, Tonya»

«لیدی برد | Lady Bird»

نامزدهای بهترین کارگردانی

«گیلرمو دل‌تورو (شکل آب | The Shape of Water)»

«مارتین مک‌دونا (سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)»

«کریستوفرنولان (دانکرک | Dunkirk)»

«ریدلی اسکات (تمام پول دنیا | All the Money in the World)

«استیون اسپیلبرگ (پُست | The Post)

بهترین بازیگر اصلی مرد درام

«تیموثی شلمی | Timothée Chalamet (مرا به نامت صدا کن | Call Me by Your Name)»

«تام هنکس | Tom Hanks (پُست | The Post)»

«دنیل دی‌لوئیس | Daniel Day Lewis (موضوع فانتوم | Phantom Thread)»

«گری اولدمن | Gary Oldman (تاریک‌ترین ساعت | The Darkest Hour)»

«دنزل واشینگتن | Denzel Washington (رومن جی | Roman J)»

بهترین بازیگر اصلی زن درام

«جسیکا چستین | Jessica Chastain (بازی مالی | Molly’s Game)»

«سالی هاوکینز | Sally Hawkins (شکل آب | The Shape of Water)»

«مریل استریپ | Meryl Streep (پُست | The Post)»

«میشله ویلیامز | Michelle Williams (تمام پول دنیا | All the Money in the World)»

«فرانسس مک‌دورماند | Frances McDormand (سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)»

بهترین بازیگر اصلی مرد (کمدی یا موزیکال)

«استیو کارل | Steve Carrell (نبرد جنس‌ها | Battle of the Sexes)

«آنسل الگورت | Ansel Elgort (بچه راننده | Baby Driver)

«جیمز فرانکو | James Franco (هنرمند فاجعه | The Disaster Artist)»

«هیو جکمن | Hugh Jackman (بزرگ‌ترین شومن | The Greatest Showman)

«دنیل کالویا | (برو بیرون | Get Out)

بهترین بازیگر اصلی زن (کمدی یا موزیکال)

«جودی دنچ | Judi Dench (ویکتوریا و عبدول | Victoria & Abdul)»

«هلن میرن | Helen Mirren (لذت طلب | The Leisure Seeker)»

«مارگت روبی | Margot Robbie (من، تونیا | I, Tonya)»

«سیرشا رونان | Saoirse Ronan (لیدی برد | Lady Bird)»

«اما استون | Emma Stone (نبرد جنس‌ها | Battle of the Sexes)»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

«الیسون جنی (من، تونیا | I, Tonya)»

«مری جی. بلایج (گل‌آلود | Mudbound)»

«هونگ چائو (کوچک‌سازی | Downsizing)»

«لوری متکاف (لیدی برد | Lady Bird)»

«اکتاویا اسپنسر (شکل آب | The Shape of Water)»

بهترین فیلم خارجی

«یک زن شگفت‌انگیز | A Fantastic Woman (شیلی)»

«اول پدرم را کشتند | First They Killed My (کامبوج)»

«در محو شدگی | In the Fade (آلمان)»

«بی‌عشق | Loveless (روسیه)»

«میدان | The Square (سوئد)»

بهترین انیمیشن

«بچه رئیس | The Boss Baby»

«نان‌آور | The Breadwinner»

«کوکو | Coco»

«فردیناند | Ferdinand»

«وینسنت دوست داشتنی | Loving Vincent»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

«ویلم دفو (پروژه فلوریدا | The Florida Project)

«آرمی هامر (مرا به نامت صد کن | Call Me by Your Name)

«کریس پلامر (تمام پول دنیا | All the Money in the World)

«سم راکوِل (سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

«ریچارد جنکینز (شکل آب | The Shape of Water)

بهترین فیلمنامه

«مارتین مک‌دونا (سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

«گیلرمو دل‌تورو (شکل آب | The Shape of Water»

«گرتا گرویگ (لیدی برد | Lady Bird»

«جاش سینگر و الیزابت هانا (پُست | The Post»

«آرون سورکین (بازی مالی | Molly’s Game»

بهترین موسیقی متن

«شکل آب (الکساندر دسپلا)»

«سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری (کارتر برول)»

«Phantom Thread (جانی گرینوود)»

«پست (جان ویلیامز)»

«دانکرک (هانس زیمر)»





بهترین ترانه

«فردیناند | Ferdinand (خانه | Home)»

«مادباوند | Mudbound (گل آلود | Mighty River»

«کوکو | Coco (مرا به یاد بیاور | Remember Me»

«ستاره | The Star (ستاره | The Star)

«بزرگ‌ترین شومن | (جاستین پل و بنی پاسک برای ترانه این من هستم)»

بخش تلویزیونی



بهترین مجموعه تلویزیونی (درام)

«تاج | The Crown»

«بازی تاج و تخت | Game of Thrones»

«داستان ندیمه | The Handmaid’s Tale»

«چیزهای عجیب | Stranger Things»

«این ما هستیم | This Is Us»

بهترین سریال (کمدی یا موزیکال)

«سیه فام | Blackish»

«خانم میزل شگفت‌انگیز | The Marvelous Mrs. Maisel»

«استاد هیچ | Master of None»

«اسمیلف | SMILF»

«ویل و گریس | Will & Grace»

بهترین بازیگر مرد نقش اصلی (سریال درام)

«استرلینگ کی. براون | Sterling K. Brown (این ما هستیم | This Is Us)»

«فردی هایمور | Freddie Highmore (دکتر خوب | The Good Doctor)»

«باب اودندیک | Bob Odenkirk (بهتره به سول زنگ بزنی | Better Call Saul)»

«لیو شریبر | Liev Schreiber (روی داناوان | Ray Donovan)»

«جیسون بتمن | Jason Bateman (اوزارک | Ozark)»

بهترین بازیگر زن نقش اصلی (سریال درام)

«کاتریونا بالف | Caitriona Balfe (بیگانه | Outlander)»

«کلر فوی | Claire Foy (تاج | The Crown)»

«مگی جیلنهال | Maggie Gyllenhaal (شیطان | The Deuce)»

«کارتین لانگفورد | Katherine Langford (۱۳ دلیل | 13 Reasons Why)»

«الیزابت ماس | Elisabeth Moss (داستان ندیمه | The Handmaid’s Tale)»



بهترین بازیگر مرد (سریال کمدی یا موزیکال)

«آنتونی اندرسون | Anthony Anderson (سیه فام | Black-ish)»

«عزیز انصاری | Aziz Ansari (استاد هیچ | Master of None)»

«کوین بیکن | Kevin Bacon (ما عاشق دیک هستم | I Love Dick)»

«ویلیام اچ. میسی | William H. Macy (بی‌شرم | Shameless)»

«اریک مک‌کورماک | Eric McCormack (ویل و گریس | Will & Grace)»



بهترین بازیگر زن (سریال کمدی یا موزیکال)

«پاملا ادلون | Pamela Adlon (چیزهای بهتر | Better Things)»

«الیسون بری | Alison Brie (تابش | GLOW)»

«ایسا را | Issa Rae (ناامن | Insecure)

«ریچل براسنان | Rachel Brosnahan (خانم میزل شگفت‌انگیز | The Marvelous Mrs. Maisel)»

«فرانکی شاو | Frankie Shaw (اسمیلف | SMILF)»



بهترین بازیگر مرد در یک سریال، فیلم تلویزیونی یا مینی‌سریال

«رابرت دنیرو | Robert De Niro (جادوی دروغ‌ها | The Wizard of Lies)»

«جود لا | Jude Law (پاپ جوان | The Young Pope)»

«کایل مک‌لاکلن | Kyle MacLachlan (توئین پیکس | Twin Peaks)»

«ایوان مک‌گروگر | Ewan McGregor (فارگو | Fargo)»

«جفری راش | Geoffrey Rush (نابغه | Genius)»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال، فیلم تلویزیونی یا مینی‌سریال

«الکساندر اسکارسگارد (دروغ‌های کوچک بزرگ | Big Little Lies)»

«دیوید هاربر (چیزهای عجیب‌تر | Stranger Things)»

«آلفرد مالینا (دشمنی: بت و ژوان | Feud: Bette and Joan)»

«کریستین اسلیتر (آقای روبات | Mr. Robot)»

«دیوید تولیس (فارگو | Fargo)»



بهترین بازیگر زن در یک سریال، فیلم تلویزیونی یا مینی‌سریال

«جسیکا بیل | Jessica Biel (گناهکار | The Sinner)»

«نیکل کیدمن | Nicole Kidman (دروغ‌های کوچک بزرگ | Big Little Lies)»

«جسیکا لانگ | Jessica Lange (دشمنی: بت و ژوان | Feud: Bette and Joan)»

«سوزان سراندون | Susan Sarandon (دشمنی: بت و ژوان | Feud: Bette and Joan)»

«ریس ویترسپون | Reese Witherspoon (دروغ‌های بزرگ کوچک | Big Little Lies)»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال، فیلم تلویزیونی یا مینی‌سریال

«لارا درن (دروغ‌های کوچک بزرگ | Big Little Lies)»

«آن دود (قصه ندیمه | The Handmaid’s Tale)»

«کریسی متز (این ما هستیم | This is Us)»

«میشل فایفر (نابغه دروغ‌ها | The Wizard of Lies)»

«شیلین وودلی (دروغ‌های کوچک بزرگ | Big Little Lies)»

بهترین مینی سریال یا فیلم تلویزیونی

«دروغ‌های کوچک بزرگ | Big Little Lies»

«فارگو | Fargo»

«دشمنی: بت و ژوان | Feud: Bette and Joan»

«گناهکار | The Sinner»

«بالای دریاچه: دختر چینی | Top of the Lake: China Girl»