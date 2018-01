پیش از این که به سراغ غذاهای آماده و تنقلات ناسالم بروید، یک لیوان چای سبز بنوشید. مصرف چای سبز به ترشح کوله‌سیستوکینین یا CCK کمک می کند، که یک هورمون کاهنده گرسنگی است و از این طریق به کاهش هوس های غذایی و پیشگیری از پرخوری کمک می کند.

به گزارش عصر ایران به نقل از «ایت دیس»، چای یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌ها در جهان است که نه تنها می تواند به واسطه ویژگی های خاص خود تشنگی را فروبنشاند و آب مورد نیاز بدن را تامین کند، بلکه حاوی آنتی‌اکسیدان‌های قدرتمندی است که قدرت جادویی خود را در اختیار بدن قرار می‌دهند تا با رادیکال های آزاد مقابله کند.

چای در انواع مختلفی در دسترس است که شاید شناخته شده‌ترین آنها چای‌های سبز، سیاه و سفید باشند. رویدادهای جالب توجهی پس از نوشیدن چای در بدن رخ می دهند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

سوخت و ساز شما افزایش خواهد یافت

آیا قصد دارید بدون این که در وزن خود تغییری ایجاد کنید، سوخت و ساز خود را تقویت کنید؟ مطالعه ای که در نشریه International Journal of Obesity منتشر شد، نشان داد که کاتچین های موجود در چای، مانند EGCG که در چای های سبز و سفید بیشتر وجود دارد، می توانند سوخت و ساز را تسریع کنند.

از شما در برابر اثرات منفی رژیم غذایی غربی محافطت خواهد کرد

اگر چه دنبال کردن رژیم غذایی غربی که سرشار از قند و چربی است، دستورالعملی برای بروز فاجعه متابولیکی محسوب می شود، مطالعه ای که روی حیوانات انجام شد و در نشریه The FASEB Journal منتشر شد، نشان داد که EGCG می تواند با اثرات منفی یک رژیم غذایی با محتوای چربی و فروکتوز بالا، مانند افزایش وزن، دیابت نوع ۲، و اختلال حافظه، مقابله کند. کنار گذاشتن رژیم غذایی سالم توصیه نمی شود اما اگر نمی توانید از رژیم غذایی ناسالم خود دست بکشید، نوشیدن چای ممکن است تا حدودی به بهبود شرایط کمک کند.

کاهش چربی شکمی را تجربه خواهید کرد

بنابر پژوهشی که در نشریه Journal of Research in Medical Sciences منتشر شد، نوشیدن چهار فنجان چای در روز کاهش قابل توجه وزن بدن و اندازه دور کمر را موجب می شود. همچنین، کاتچین EGCG به واسطه تقویت ترموجنسیس، توانایی بدن برای سوزاندن چربی، مشهور است.

فشار خون شما کاهش خواهد یافت

مطالعه ای که در نشریه Journal of Research in Medical Sciences منتشر شده بود، نشان داد که نوشیدن چهار فنجان چای سبز در روز می تواند به کاهش فشار خون سیستولیک نیز کمک کند. از آنجایی که فشار خون بالا یکی از مشکلات سلامت رایج در جهان است، نوشیدن چند فنجان چای در طول روز می تواند ایده خوبی برای مقابله با این شرایط باشد.

استرس شما را کاهش خواهد داد

چای رویبوس یا چای قرمز، که بومی آفریقای جنوبی است، حاوی منیزیم است که این ماده معدنی با گیرنده های GABA پیوند تشکیل داده و استرس را کاهش می دهد. افزون بر این، نتایج مطالعه ای که در نشریه Phytomedicine منتشر شد، نشان داد که آسپالاتین، فراوان‌ترین فلاونوئید در چای رویبوس، مقاومت در برابر استرس و طول عمر تحت استرس را افزایش می دهد.

به تجربه خواب بهتر کمک خواهد کرد

چای‌های گیاهی، مانند چای بابونه، به عنوان گزینه هایی آرامش بخش که ضرری نیز به همراه ندارند، قابل استفاده هستند. نوشیدن آنها هنگام شب می تواند به خواب بهتر انسان کمک کند. شما می توانید چای های کیسه ای را به مدت ۵ دقیقه در شیر گرم قرار دهید تا به کسب آرامش هر چه بیشتر و تجربه خواب با کیفیت بالا کمک کند.

به کاهش هوس های غذایی کمک خواهد کرد

پوست شما پاکسازی خواهد شد

در مسیر دستیابی به پوستی پاک و درخشان، نوشیدن چای می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد. مطالعه ای که روی حیوانات انجام شد، نشان داد که پلی فنول های موجود در چای سبز چه در حالت خوراکی و چه استفاده موضعی می توانند به پیشگیری از اختلالات پوستی ناشی از نور فرابنفش خورشید از جمله پیری ناشی از آسیب نور، ملانوما، و سرطان های پوست غیرملانوما کمک کنند. همچنین، پلی فنول های قوی موجود در انواع مختلف چای خواص ضد التهابی را ارائه می کنند که می تواند به درمان آکنه و اگزما کمک کند.

تمرکز شما افزایش خواهد یافت

نوشیدن چای می تواند به افزایش تمرکز کمک کند. کافئین موجود در چای سیاه تمرکز و توجه را افزایش می دهد، در شرایطی که اثر آرامش بخش و ضد التهابی نیز دارد.

جوان باقی خواهید ماند

چای زرد حاوی مواد معدنی و ویتامین هایی مانند B۲، B۱۲ و E است که از طریق تولید کلاژن، مبارزه با التهاب، و از بین بردن رادیکال های آزاد پوست را سالم و زیبا نگه می دارند. افزون بر این، لوومنول (Levomenol) موجود در چای بابونه به مرطوب کردن طبیعی پوست و همچنین کاهش نشانه های آسیب ناشی از نور خورشید، کاهش خارش و به حفظ بافت و انعطاف پذیری پوست کمک می کند.

به حفظ سلامت و بهداشت دهان و دندان کمک خواهد کرد

بنابر گزارش منتشر شده در نشریه Journal of Indian Society of Periodontology، توانایی چای سبز برای دخالت در واکنش التهابی ناشی از فعالیت باکتری های پریودنتال می تواند به تقویت سلامت دهان و دندان کمک کند، در شرایطی که از بروز بیماری جلوگیری می کند.

نوشیدن چای به کاهش سریع ورم کمک خواهد کرد

به طور ویژه، چای لیمو به واسطه ویژگی های ادرارآور و ضد نفخ خود شناخته شده است. بنابر گزارشی که در نشریه Journal of the Pharmaceutical Society of Japan منتشر شد، دی-لیمونن، جز اصلی در روغن پوست مرکبات که در این چای یافت می شود، می تواند از احتباس آب جلوگیری کند.

دستگاه گوارش شما سود خواهد برد

مطالعه ای که در نشریه Journal of Agricultural and Food Chemistry منتشر شد، نشان داد که برخی پلی فنول ها، مانند کاتچین های EGCG موجود در چای سبز، فعالیت پپسین، آنزیمی که پروتئین ها را تجزیه می کند، را افزایش می دهند. نتیجه، گوارش بهبود یافته با تولید گاز و نفخ دردناک کمتر است.

نوشیدن چای می تواند به پیشگیری از سرطان کمک کند

نتایج یک مطالعه نشان داد زنان ژاپنی که حداقل یک فنجان چای سبز در روز می نوشند استروژن ادراری مسبب سرطان کمتری نسبت به زنانی که این کار را انجام نمی دهند، دارند. افزون بر این، EGCG موجود در چای ویژگی های کموپریونتیو را به واسطه پیشگیری از سرطانی شدن سلول های تومور بهبود می بخشد.

سطوح کلسترول بد ممکن است کاهش یابد

چای سبز به لطف ویژگی های محافظتی خود یکی از بهترین مواد غذایی دوستدار قلب است. بنابر گزارشی که در نشریه Journal of Indian Society of Periodontology منتشر شد، چای سبز به کاهش سطوح کلسترول بد کمک می کند که این شرایط پیشگیری از سکته مغزی و بیماری قلبی را در پی دارد. پس از وقوع حمله قلبی نیز، نوشیدن چای می تواند به پیشگیری از مرگ سلولی و همچنین تسریع احیای سلول های قلبی کمک کند.

نوشیدن چای می تواند قند خون را متعادل کند

بنابر گزارش منتشر شده در نشریه Journal of Indian Society of Periodontology، چای سبز سوخت و ساز لیپید و گلوکز را بهبود می بخشد، از افزایش ناگهانی و سریع قند خون پیشگیری می کند و نرخ سوخت و ساز را نیز متعادل می‌کند.

نوشیدن چای می تواند از آنفلوآنزا پیشگیری کند

بنابر همان گزارش که در نشریه Journal of Indian Society of Periodontology منتشر شد، EGCG موجود در چای سبز می تواند به صورت مستقیم مرگ باکتری ها و ویروس ها، از جمله ویروس آنفلوانزا، را رقم بزند.