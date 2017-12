کارتون؛

انیمیشن کوتاه «پشت و رو / Head Over Heels» به کارگردانی تیموتی رکارت، محصول سال 2013 « مدرسه ملی فیلم و تلویزیون / National Film and Television School» است. داستان انیمیشن درباره یک زن و شوهر به نام‌های «والتر / Walter» و «ماج / Madge» است که به طرز عجیبی در کنار هم زندگی می‌کنند؛ یکی روی سقف و دیگری روی زمین. به سبب همین سبک زندگی بعد از سال‌ها زندگی مشترک روابط آن‌ها کمی رو به سردی می‌رود، اما برای حفظ این رابطه... . ازدواج گاهی به نقطه حساسی می‌رسد درست جایی که ازدواج والتر و ماج در فیلم انیمیشن کوتاه نامزد اسکاری پشت و رو رسیده اما آنها چطور از پس این برهه حساس بر می‌آیند؟ این انیمیشن نامزد جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه شده، روایتی متفاوت و بسیار معناگرا است. تعبیر « Head Over Heels» به معنای یک شاد فوق العاده است اما در مقابل با ویژه سر و پاشنه تشکیل شده که اشاره‌ای به کاراکترهای این انیمیشن دارد. این انیمیشن زیبا را در «تابناک» تماشا می‌کنید.