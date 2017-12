کمپانی امنیتی «SplashData» به تازگی لیستی از بدترین پسوردهای سال 2017 را منتشر کرده که در آنها موارد قابل حدس بسیاری از جمله پسورد محبوب سال های اخیر، 123456 به چشم می خورد. این لیست بر اساس 5 میلیون پسوردی به دست آمده که در سال جاری میلادی توسط هکرها کشف شده است.

به گزارش دیجیاتو، با وجود اینکه روز به روز تهدید هک شدن اکانت ها بیشتر از قبل می شود؛ ولی هنوز به نظر می رسد که بسیاری از کاربران از پسورد های ساده و قابل حدس استفاده می کنند. در لیست امسال میزان تغییر جایگاه هر پسورد نسبت به سال قبل نیز مشخص شده است:

123456 (جایگاه ثابت)

Password (جایگاه ثابت)

12345678 (یک رتبه بهبود)

qwerty (دو رتبه بهبود)

12345 (دو رتبه تنزل)

123456789 (جدید)

letmein (جدید)

1234567 (جایگاه ثابت)

football (چهار رتبه تنزل)

iloveyou (جدید)

admin (چهار رتبه بهبود)

welcome (جایگاه ثابت)

monkey (جدید)

login (سه رتبه تنزل)

abc123 (یک رتبه تنزل)

starwars (جدید)

123123 (جدید)

dragon (یک رتبه بهبود)

passw0rd (یک رتبه تنزل)

master (یک رتبه بهبود)

hello (جدید)

freedom (جدید)

whatever (جدید)

qazwsx (جدید)

trustno1 (جدید)

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اسپلش دیتا مشخص که حدس زدن این پسورد ها کار چندان سختی نیست و حتی وضعیت این پسوردها نیز نسبت به دو سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.

در این بین یک پسورد جالب به نظر می رسد: «starwars». با توجه به اینکه مدت کوتاهی از نمایش آخرین نسخه فیلم جنگ ستارگان در سال 2017 می گذرد، بسیاری از کاربران پسورد خود را بر اساس آن انتخاب کرده اند.

به گفته «مورگان اسلِین» (Morgan Slain) مدیر عامل اسپلش دیتا، انتخاب این گونه پسورد ها به هیچ وجه گزینه خوبی نیست. زیرا هکرها معمولاً از گزینه های معمول از جمله اصطلاحات موسیقی پاپ، ورزش ها، فرهنگ ها یا مواردی از این قبیل، گذر واژه ها را پیدا می کنند، زیرا کاربران این موارد را به علت به خاطر سپاری آسان انتخاب می کنند.