بی رحم؛ نیلز لوفگرن «بی رحم» یکی از قطعات نیلز لوفگرن است. اجرای زنده این قطعه را که درباره...

تو در قلبم خواهی بود ؛ فیل کالینز «تو در قلبم خواهی بود / Youll be in my heart» یکی از قطعات فیل کالینز...

کاروان ؛ پسنجر «کاروان / Caravan» یکی از قطعات عاشقانه پسنجر است که اشاره به یک سفر...

روزت را نجات بده ؛ خوزه گونزالس «روزت را نجان بده / Save Your Day» یکی از قطعات خوزه گونزالس است که پیش...

تاریکی های روز ؛ ریچارد تامسون «تاریکی های روز» یکی از قطعات ریچارد تامسون است. اجرای زنده این قطعه را...

کشتن برای عشق ؛ خوزه گونزالس «کشتن برای عشق / Killing for Love» یکی از قطعات خوزه گونزالس است که پیش...

خانه ؛ دان کرول خانه یکی از قطعات دان کرول خواننده آمریکایی است. اجرای زنده این قطعه را...

برای تو ؛ گاوین جیمز قطعه «برای تو / For You» یکی از قطعات گاوین جیمز است. اجرای زنده این...

من و خدا ؛ جاش ترنر «من و خدا / Me And God» یکی از قطعات جاش ترنر است. اجرای زنده این قطعه...

وقت خوشی ؛ برادران هاولین برادران هاولین یک گروه کانتری است که با ترکیبی از سازهای بانجو، گیتار،...

استخوان های فرسوده ؛ گلن فیلیپس استخوان های فرسوده یکی از قطعات گلن فلپس است. اجرای زنده این قطعه را با...

خیلی دورتر ؛ بن هاوارد «خیلی دورتر / Further Away» یکی از قطعات بن هاوارد است. اجرای زنده این...

ماه زرد؛ دکلِن اآرورک «ماه زرد / Yellow Moon» یکی از قطعات دکلِن اآرورک خواننده ایرلندی است....

تمام خواسته ام ؛ گلن فیلیپس «تمام خواسته ام / All I Want» یکی از قطعات گلن فیلیپس است. اجرای زنده...

بزرگراه پایینی ؛ استیو ایرلی «بزرگراه پایینی / The Low Highway» یکی از قطعات استیو ایرلی است. اجرای...

اگر زمانی مشهور شدی ؛ سیمون فلیس «اگر زمانی مشهور شدی / If You Ever Get Famous» یکی از قطعات سیمون فلیس...

اجرایی زیبا از گروه نیشمان سهراب پورناظری موزیسن و نوازنده جوان از خانواده پورناظری ها، گروهی تحت...