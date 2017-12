روزت را نجات بده ؛ خوزه گونزالس

«من و خدا / Me And God» یکی از قطعات جاش ترنر است. اجرای زنده این قطعه...

«کجا کودکان بازی کنند؟ / Where do the children play» یکی از قطعات یوسف...

«اگر زمانی مشهور شدی / If You Ever Get Famous» یکی از قطعات سیمون فلیس...