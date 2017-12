کارتون؛

«پرنده و مرد / El Pájaro y El Hombre / The Bird and The Man» به کارگردانی بوو گراسو محصول سال 2006، یک انیمیشن کلاسیک و روان با طبعی شاعرانه و زیباست که به رابطه یک مرد و یک پرنده می‌پردازد. سادگی ساخت این اثر منشعب از سادگی نگاه و سادگی این رابطه, حس خوشی را در آدمی بر می‌انگیزد. این انیمیشن کوتاه را در «تابناک» تماشا می‌کنید.