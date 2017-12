هر روز ؛ فیل کالینز

«در پی این تاریکی می رویم / Chase the Dark Away» یکی از قطعات جیم وایت...

«هر آنچه انجام نداده‌ای / Everything You Didn't Do» یکی از قطعات «جیمی...

«راه طولانی از کنار» شاید بهترین ترجمه‌ای باشد که بتوان برای Long Way...

«سال اشتباه / The Wrong» یکی از قطعات کولین ملوی است. این قطعه را با...

«رزها بر روی مرده / The Roses on the Dead» یکی از قطعات ایتان جونز است....