کمبود ویتامین D و نقش آن در بروز اختلالات دوران بارداری

محققان آلمانی از ارتباط بین کمبود ویتامین D در زنان باردار و بروز اختلالات در نوزادان خبر دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ژورنال The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology، اwebsky و همکاران در یک مقاله مروری به بررسی اثر کمبود ویتامین D در زنان باردار و اختلالات ایجاد شده در نوزادان آنها پرداختند.

علاوه بر نقش کلاسیک ویتامین D به عنوان تنظیم کننده متابولیسم، کلسیم و فسفر اثرات بسیاری بر بدن انسان دارند. مدارک جدیدی در مورد نقش این ویتامین در دوران بارداری ارایه شده است. بر طبق گزارشات ارایه شده تاکنون، تامین مقدار کافی از ویتامین D، تشکیل استخوان‌های سالم در جنین را تضمین می‌کند و فقدان آن سبب راشیتیسم در نوزادان می‌شود.

بر طبق این مقاله مروری، کمبود ویتامین D علاوه بر نوزاد، بر روی مادر هم تاثیر می‌گذارد. کمبود این ویتامین در مادر با ریسک بالای Preeclampsia، دیابت ملیتوس بارداری و بیماری‌های دیگر که با بارداری مرتبط هستند، همراه است.

این کمبود در جنین سبب محدود شدن رشد جنین، افزایش احتمال تولد نوزادان نارس و افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌ها در دوران بزرگسالی می‌شود.

اگر چه تعداد زیادی از مطالعات اثرات گفته شده در بالا را گزارش می‌کند، اما به علت تنوع در متدهای به کار رفته و فقدان مطالعات طولانی مدت بر روی اثرات این ویتامین، این اثرات اثبات نشده است. همچنین تاکنون اطلاعاتی درباره فقدان وجود اثرات مضر مصرف بیش از حد ویتامین D گزارش نشده است.

اما با وجود فقدان اطلاعات کافی، توصیه می‌شود که از مصرف میزان کافی ویتامین D در مادران باردار اطمینان حاصل شود تا از اختلالات ایجاد شده در زمان تولد و بیماری‌های تکوینی جلوگیری شود.