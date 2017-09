الحمدلله الذی خلق الحسین

«کجا کودکان بازی کنند؟ / Where do the children play» یکی از قطعات یوسف اسلام یا همان کت استیونش است. یوسف اسلام در این آهنگ به تغییر شکل شهرها و رشد آسمانخراش ها اعتراض می کند که سبک زندگی را تغییر داده است... . اجرای این قطعه را با زیرنویس فارسی در «تابناک» می‌بینید و می‌شنوید.