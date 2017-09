زندگی زیرزمینی بیماران هپاتیت c

معاون اداره کنترل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت c داریم که حدود ۲۰ هزار نفر از این تعداد تاکنون شناسایی شده‌اند، گفت: عده‌ای زیادی از این بیماران در پاتوق‌ها هستند یا زندگی زیرزمینی دارند از همین‌رو شناسایی آنها بسیار سخت است.محمود نبوی (معاون اداره کنترل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مبتلایان به بیماری هپاتیت BوC گفت: ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت c داریم که حدود ۲۰ هزار بیمار تاکنون شناسایی شده‌اند از آنجا که ناقلین مزمن هیچ علامتی ندارند، شناسایی این افراد بسیار سخت است و تنها در صورتی که بررسی شوند؛ می‌توانیم آمار دقیق آن‌ها را بدست بیاوریم.او ادامه داد: هپاتیت c بیشتر در گروه‌هایی دیده می‌شود که رفتارهای پرخطر دارند مانند معتادان تزریقی یا کسانی که خالکوبی‌ می‌کنند. خوشبختانه ما برخلاف مصر و پاکستان آمار مبتلایانمان به هپاتیت c خیلی بالا نیست و حدود ۲ دهم درصد جامعه آلوده هستند که همان گروه‌های پرخطر را شامل می‌شود.معاون اداره کنترل بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: یک سری از مبتلایان به هپاتیت c در زندان‌ها هستند که درمان آن‌ها با داروهای جدید شروع شده‌است اما عده‌ای از این مبتلایان در پاتوق‌ها هستند یا زندگی زیرزمینی دارند که به دنبال آن‌ها هستیم و باید با آن‌ها برخورد شود تا بتوانیم درمان آن‌ها را نیز شروع کنیم. متاسفانه دسترسی به آن‌ها گاهی اوقات سخت است و از آنجا که آنها به دنبال اعتیاد هستند به سلامتی خود اهمیتی نمی‌دهند.نبوی درباره بیماران مبتلا به هپاتیت B گفت: حدود ۳.۲ دهم درصد جمعیت ما سال ۱۳۷۰ ناقل این بیماری بودند و با توجه به اینکه ۲۴ سال است طرح واکسیناسیون هپاتیت B را انجام می‌دهیم در حال حاضر جمعیت آماری ما در هپاتیت B زیر ۱.۵ درصد رسیده است و امیدواریم طی ۱۲ سال آینده این آمار را به زیر ۰.۵ درصد برسانیم.او درباره داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به هپاتیت گفت: ماده اولیه این داروها از خارج وارد کشور شده و توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شود و هزینه آن بسیار کمتر از واردات در می‌آید. یک نوع از داروهای وارداتی حدود ۹۰ میلیون تومان هزینه دارد و کمتر از ۳۰ نفر توان خرید این دارو را داشتند، اما خوشبختانه در حال حاضر با توجه به اینکه این دارو به صورت ژنریک در کشور تولید می‌شود و هزینه تمام شده آن حدود ۲ میلیون تومان است بیش از ۱۰ هزار نفر تحت درمان قرار گرفته‌اند.معاون اداره کنترل بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: خوشبختانه این داروها تحت پوشش بیمه هستند و برای یک دوره سه ماهه بیمار ۷۰۰ هزار تومان می‌پردازد. ماده موثر این داروها همان ماده اصلی داروهای اورجینال است و همان تاثیر را بر روی بیماران می‌گذارد و با استفاده از همین داروی داخلی ۹۵ درصد تحت درمان قرار گرفته‌اند.نبوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت مبتلا به هپاتیت چگونه تامین می‌شود، گفت: هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت را برخی خیریه‌ها پرداخت می‌کنند. همچنین داروی بیماران پرخطری که در زندان‌ها هستند نیز به صورت رایگان توسط شرکت‌های دارویی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار داده‌ می‌شود.