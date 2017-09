نهنگ آبی به مانند چالش سطل آب یخ، یک چالش است و نه یک بازی رایانه‌ای. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سه ماه پیش از این موضوع مطلع بوده اما آن را رسانه‌ای نکرده چرا که می‌دانست تاثیر منفی می‌گذارد. همان تاثیری که امروز در سطح جامعه شاهد آن هستیم.به گزارش ایسنا، نشست خبری سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران با حضور حسن کریمی قدوسی - مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای- و عباس ارضی - مدیرعامل شرکت نماینده جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی ESWC- امروز ۱۹ شهریور ماه در برج میلاد تهران همزمان با هفتمین روز این مسابقات برگزار شد.کریمی قدوسی با بیان این که ۲۳ میلیون نفر در کشور ما به طور متوسط روزی ۷۰ دقیقه بازی می‌کنند، گفت: سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای با همکاری شرکت مکعب برگزار می‌شود. همچنین برج میلاد نیز برخلاف دوره‌های پیش به عنوان یکی از برگزارکنندگان پای کار آمده که از این بابت از آن‌ها تشکر می‌کنیم چرا که حساسیت و اهمیت موضوع را مد نظر قرار داده‌اند. در لیگ امسال ما پذیرای نوجوانان، جوانان و حتی میانسالان از نقاط مختلف کشور هستیم.شرکت ۶۹۰۵ نفر در مسابقاتمدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این که امسال جهش بزرگی در تعداد ثبت‌نام کنندگان لیگ امسال داشتیم گفت: در حالی که لیگ سال گذشته ۲۱۰۰ نفر شرکت‌کننده داشت، امسال در سومین دوره لیگ ۶۹۰۵ نفر به رقابت می‌پردازند که ۱۰ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند.کریمی ادامه داد: بیشترین ثبت‌نام کنندگان در لیگ امسال در بازی ایرانی Quiz of Kings بود که ۲۴۰۵ نفر در آن ثبت نام کردند. در رشته فیفا ۲۰۹۸ نفر، در رشته PES تعداد ۱۸۰۴ نفر، در رشته کلش رویال ۴۸۳ نفر و در رشته کانتر استرایک نیز ۲۳ تیم ۵ نفره در حال رقابت هستند.وی با بیان این که برای مسابقات لیگ امسال جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است گفت: یک میلیارد ریال مقدار جوایز امسال است. یک دستگاه خودرو ۲۰۶ هم به عنوان جایزه اصلی مسابقات، به قهرمان رشته Quiz of Kings به عنوان پرمخاطب‌ترین رشته اهدا خواهد شد.مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره اعزام نمایندگان ایران به مسابقات جهانی ورزش‌های الکترونیکی پاریس ESWC نیز توضیح داد: اعزام نماینده ایران در رشته کلش رویال در آبان ماه قطعی شده و در صورتی که مسابقات فیفا هم به عنوان یکی از رشته‌های بازی‌های جهانی برگزار شود، برای این رشته نیز نماینده اعزام خواهیم کرد.کریمی با تاکید بر این که حوزه مسابقات و گیمرها برای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اهمیت دارد گفت: تلاش ما این است که به ترویج بازی‌های با مفهوم و محتوای مناسب و مورد تایید وزارت ارشاد کمک کنیم. متاسفانه در برخی مسابقات، بازی‌هایی انتخاب می‌شود که مجوز وزارت ارشاد ندارند و به زودی با این مسابقات برخورد خواهیم کرد. نباید تناقضی در کشور وجود داشته باشد و اگر بنیاد متولی کار است باید همه سازمان‌ها و نهادها به محتوای مورد تایید بنیاد و وزارت ارشاد احترام بگذارند.حضور جدی بانوان در مسابقات بازی‌های رایانه‌ای برای نخستین بارمدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره حضور بانوان در این رویداد نیز توضیح داد: در دوره دوم لیگ بازی‌های رایانه‌ای هم شاهد حضور تعداد کمی از بانوان بودیم. اما امسال به طور جدی از آن‌ها برای حضور در رقابت‌ها دعوت کردیم و اتفاقا با استقبال خوبی روبرو شد.وی افزود: امسال بانوان در رشته‌های Quiz of Kings و Clash Royale شرکت کرده‌اند و در سال آینده امیدواریم شاهد حضور آن‌ها در دیگر رشته‌ها نیز باشیم.کریمی با بیان این که بخشی از فینال این رقابت‌ها به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می‌شود گفت: پخش زنده این مراسم ساعت ۲۱ تا ۲۱:۳۰ از شبکه سوم سیما در روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور انجام می‌شود. همچنین در تلاشیم تا کل مراسم را از شبکه اینترنتی آپارات به صورت زنده پخش کنیم.نهنگ آبی نه بازی رایانه‌ای بلکه یک چالش استمدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این که از همکاری با نهادهای مختلف در این حوزه استقبال می‌کند گفت: با وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته تعاملات خوبی داشته‌ایم و آن‌ها مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده را برای وام به بازی‌سازان اختصاص دادند. همچنین با معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز در بخش‌های مختلف همکاری داریم.وی ادامه داد: امیدواریم اگر قرار است صحبتی درباره بازی‌های رایانه‌ای انجام شود، این کار با هماهنگی بنیاد صورت بگیرد. ما به دنبال تعامل با نهادهای مختلف مانند وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان هستیم چراکه مساله بازی‌های رایانه‌ای فرابخشی است. امیدواریم این هماهنگی به وجود بیاید.کریمی درباره چالش نهنگ آبی نیز توضیح داد: باید تاکید کنم که نهنگ آبی به مانند چالش سطل آب یخ، یک چالش است و نه یک بازی رایانه‌ای. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سه ماه پیش از این موضوع مطلع بوده اما آن را رسانه‌ای نکرده چرا که می‌دانست تاثیر منفی می‌گذارد. همان تاثیری که امروز در سطح جامعه شاهد آن هستیم.وی با بیان این که سازندگان این چالش دستگیر شده‌اند گفت: از آنجا که نهنگ آبی نیاز به یک ادمین برای تایید و اعلام مراحل دارد، با دستگیری سازندگان آن عملا دیگر این چالش وجود ندارد. اما پرداختن به آن سبب می‌شود آدم‌های سودجو به فکر کپی کردن آن در کشور بیفتند و بحران جدیدی را در سطح کشور ایجاد کنند. تا چند روز پیش مردم از وجود این چالش بی‌خبر بودند اما اکنون با خبررسانی‌های گسترده‌ای که انجام شده کنجکاوی افراد برانگیخته شده است.ششمین حضور متوالی ایران در جام جهانی ورزش‌های الکترونیکیعباس ارضی مدیرعامل شرکت مکعب نیز در این نشست خبری با بیان این که سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای علاوه بر پیشرفت کمی، از نظر کیفی نیز ارتقا یافته است گفت: تعداد بازی‌های این دوره افزایش یافته است. همچنان تمام بازیکنان حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیکی در کشور، در این مسابقات شرکت کرده و در هر رشته بهترین‌های ایران در حال رقابت هستند.وی افزود: امسال برای ششمین دوره متوالی نمایندگان ایران به جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی پاریس ESWC که ۱۰ آبان ماه آغاز می‌شود، اعزام خواهند شد. فعلا حضور قهرمان کلش رویال در این مسابقات قطعی شده و منتظریم در صورتی که رشته فیفا نیز در مسابقات جهانی برگزار شود، قهرمان این رشته نیز اعزام خواهد شد.ارضی درباره نتایج ایرانی‌ها در دوره‌های گذشته مسابقات گفت: این مسابقات هر سال با حضور حدود ۵۰ کشور برگزار می‌شود. در سال ۲۰۱۴ نوید برهانی از ایران قهرمان جهان شد. در سال ۲۰۱۵ هم که نخستین دوره لیگ برگزار و قهرمان آن به مسابقات جهانی اعزام شد، کیارش شکوهی عنوان چهارم جهان را کسب کرد.مدیرعامل مکعب گفت: سال گذشته در زمینه اعزام بازیکنان رشد داشتیم و نمایندگان ایران در سه رشته فیفا، کلش رویال و کانتراسترایک در مسابقات حضور یافتند و امیدواریم امسال نیز حداقل در سه رشته نماینده داشته باشیم.پخش زنده فینال لیگ از Twitchمدیرعامل شرکت مکعب گفت: در تلاشیم مسابقات فینال لیگ از طریق سایت Twitch که ویژه پخش زنده مسابقات بازی‌های رایانه‌ای است، به صورت زنده پخش شود. همچنین مسابقات بازیکنان ایرانی در فرانسه نیز از طریق این سایت به صورت زنده پخش خواهد شد.وی درباره اعزام تیم کانتر به مسابقات جهانی نیز گفت: سال گذشته تیمی از ایران به مسابقات اعزام شد که نتایج قابل قبولی کسب نکرد. به همین دلیل امسال برای اعزام تیم از ایران مردد هستیم.ارضی درباره مسابقات Clash Royale نیز گفت: این مسابقات قرار بود در هر ۱۰ روز لیگ برگزار شده و در نهایت در روز فینال قهرمان آن مشخص شود. اما به دلیل زمان‌بر بودن مراحل اداری اعزام جهت گرفتن وقت سفارت و غیره، این مسابقات هفته گذشته به پایان رسید و سعید افسردیر مقام قهرمانی را کسب کرد.مسابقات سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران تا روز ۲۲ شهریور ماه در سالن نمایشگاهی برج میلاد برگزار می‌شود. همچنین مسابقات فینال و مراسم اهدای جوایز این دوره از لیگ نیز روز ۲۳ شهریور ماه از ساعت ۲۰ الی ۲۲ برگزار خواهد شد که حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.