برای کارآفرینی چه کتابی بخوانیم؟

هر کارآفرینی نیاز به یک لیست کتاب جامع و کامل دارد؛ چرا که کتاب‌ها یکی از ارزشمندترین منابع دانش هستند. حتی بهترین پادکست‌ها و ویدئو‌ها در یوتیوب نمی‌توانند جایگزین درس‌های عمیقی شوند که در یک کتاب خوب وجود دارد. با وجود این چالش اصلی، یافتن کتاب‌های مناسب است.









کتابی بیابید که نه‌تنها در شما انگیزه ایجاد کند و شما را برای هدف والاتر آماده سازد بلکه در این فرآیند شما را راهنمایی کند. در اینجا چند کتابی را که کارآفرینان باید بخوانند آورده‌ایم:









1. All In نوشته بیل گرین





همه کارآفرینان نمی‌توانند بگویند که امپراتوری کسب‌و‌کار خود را در یک بازار کهنه‌فروش‌ها (flea market) شروع کرده‌اند. کارآفرین سریالی، بیل گرین، از بیش از 40 سال تجربه کسب‌و‌کار برای به اشتراک گذاشتن 101 مطلب کلیدی استفاده می‌کند؛ مطالبی که در ساخت بزرگ‌ترین شرکت توزیع صنعتی در کشور کمک شایانی کرده‌اند. برای کارآفرینان مشتاق، این نگاهی اجمالی در تبدیل شدن از یک موسس استارت‌آپ به مدیر ارشد اجرایی یک شرکت سهامی عام است. این کتاب موجب می‌شود تا دریابید که حتی موفق‌ترین کارآفرینان جهان نیز گاهی به‌عنوان یک روزنامه‌فروش یا دستفروش کار کرده‌اند و گرین نیز از این قاعده مستثنی نیست. کتاب All In ارزش واقعی 100 درصد تعهد به یک سرمایه‌‌گذاری و سطح پشتکار و زمانی را که برای موفقیت لازم است نشان می‌دهد.





2. Tools of Titans نوشته تیم فریس





همه افراد نمی‌توانند سال‌ها و سال‌ها یادداشت‌هایشان را در کنار یکدیگر و در یک کتاب گردآوری کنند؛ چه برسد به اینکه این کتاب، یک کتاب جامع و ارزشمند باشد. تیم فریس یکی از این افراد است. کتاب Tools of Titans تیم فریس، همه چیز از توصیه‌های مالی تا کارهای روزمره، گام‌های عملی برای مراقبت از بدن و بیشتر را شامل می‌شود. به گفته او این کتاب -به‌عنوان یک تجربه خواندن پراکنده- به‌عنوان منبعی برای هر آنچه می‌خواهید روی آن تمرکز کنید استفاده می‌شود و لازم نیست این کتاب را حتما از اول تا آخر بخوانید.





3. Idea to Execution نوشته آری میسل و نیک سوننبرگ





راهنمایان مجازی دیگر یک ایده خیلی دور در یک آینده تخیلی نیستند. در حقیقت، آنها در ایجاد یک کسب‌و‌کار از شروع آن، به‌خصوص وقتی از نظر منابع مالی در مضیقه هستید، بیشتر و بیشتر شرکت می‌کنند. آری میسل و نیک سوننبرگ کسب‌و‌کار راهنمای مجازی (VA) خود را در تنها یک روز شروع کردند و این طرزفکر استارت‌آپی را که هر فعالیت اقتصادی جدید نیاز به ماه‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بزرگ دارد به چالش کشیدند. کسب‌و‌کار Va آنها از یادداشت‌های بدخطی که روی یک دستمال سفره طی شام نوشته بودند، متولد شد و در کمتر از 24 ساعت بعد اجرا شد. آنها با پیروی از سه فرآیند: بهینه‌سازی، خودکارسازی و برون‌سپاری، ابزارها و اپلیکیشن‌های دیجیتال را به آسانی و بدون هیچ پولی ایجاد کردند. این دو در کتابشان تاکتیک‌هایی برای ایجاد یک کسب‌و‌کار قابل‌سنجش در دنیای امروز بیان کرده‌اند. این کتاب به شما می‌گوید که چگونه هر چیزی را در کسب‌و‌کارتان بهینه‌سازی، خودکارسازی و برون‌سپاری کنید. کتاب Idea to Execution مسیر خود را برای ایجاد یک شرکت مشاور راهنمای سودآور دنبال می‌کند.





4. Unshakeable نوشته تونی رابینز





Unshakeable بدون شک یکی از بهترین کتاب‌هاست. این کتاب دانش ذهن‌های برتر مالی در جهان را گردآوری می‌کند تا راهنمایی برای آزادی مالی ایجاد کند. برای هر کارآفرین مشتاقی که به دنبال یادگیری بیشتر در مورد مدیریت جنبه‌های مالی زندگی‌ خود (هم شخصی و هم حرفه‌ای) است یا حتی یک فرد کارآزموده که آرزوی ادامه افزایش مهارت‌هایش را در ذهن می‌پروراند، خواندن این کتاب مثمرثمر است.





5. Grit نوشته آنجلا داکوورث





خصوصیتی که افراد مستعد را از افراد موفق جدا می‌کند چیست؟ طبق کتاب داکوورث، آن ویژگی «شجاعت و استقامت» است؛ چیزی که هر روح کارآفرینی باید داشته باشد. هر فردی که برای موفقیت تلاش می‌کند- مهم نیست شما یک مادر، یک پدر، دانشجو، معلم، ورزشکار یا تاجر هستید، در هر صورت باید تمرکز کمتری بر استعداد داشته باشید. در عوض، آمیزه‌ای از اشتیاق و استقامت برای اهداف بلندمدت داشته باشید.





6. Pivot نوشته جنی بلیک





Pivot یک راهنمای عملی برای آن دقت و ظرافتی است که برای زنده ماندن به‌عنوان یک استارت‌آپ موردنیاز خواهد بود. چابک و آماده برای همه چیز، شعار این کتاب است و همان‌طور که بلیک می‌گوید «موفقیت به حرکت بعدی شما بستگی دارد.» موضوعات در این کتاب شامل: نحوه دو برابر کردن نقاط قوت شما و رفع نقاط ضعف‌تان، انجام آزمایش‌های کوچک به‌منظور تشخیص اینکه چه ایده‌هایی ارزش تعقیب کردن را دارند و کدام یک را باید حذف کرد، می‌شود.





7. Be Obsessed Or Be Average نوشته گرنت کاردون





گرنت کاردون یک کارآفرین به شدت شناخته‌شده است؛ کسی که در برند شخصی خود سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است و اکنون از داستان خود برای الهام‌بخشی و انگیزه‌دادن به سایرین استفاده می‌کند. دستورالعمل او برای موفقیت به این شکل خلاصه می‌شود: ایجاد اهداف بزرگ و دست‌یافتن به آنها به‌طور روزانه، افزایش پول‌تان به‌جای خرج کردن ناآگاهانه آن و در نهایت، استفاده از شک و تردیدها و نگرش‌های منفی افراد برای تقویت آتش اشتیاق درون.





8. Big Magic نوشته الیزابت گیلبرت





فرآیند خلاقانه برای اکثر افراد می‌تواند گیج‌کننده و دشوار باشد و در نتیجه تعداد کمی از افراد صبر و شکیبایی لازم را برای پرورش تفکر خلاقانه درون خود دارند. گیلبرت در کتابش سعی کرده است دیدگاه‌های خود را در مورد فرآیند خلاقانه و نحوه درک ویژگی مهارت‌آمیزی به نام «الهام‌بخشی» به اشتراک بگذارد. از تغییر نگرش تا عادات روزمره، این کتاب در مورد نحوه حفظ خلاقیت و بهره‌وری در شماست. نکته: متن فوق صرفا ترجمه است و در مورد کتاب‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست.





منبع: دنیای اقتصاد