بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تهران در میان آلوده‌ترین شهرهای جهان از نظر ذرات معلق رتبه ۴۱۴ را دارد.



به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون از بین 2972 شهر مورد مطالعه، شهر تهران در رتبه 3311 آلودگی قرار داشته و از منظر آلاینده ذرات معلق کمتر از 2٫5 میکرون (آلاینده اصلی تهران که توسط وسایل نقلیه تولید می‌شود) در رتبه 497 آلودگی بوده که میانگین این دو عدد رتبه تهران را به 414 می‌رساند.



بر اساس این گزارش منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در خصوص وضعیت آلاینده ذرات معلق در شهرهای جهان که مربوط به ماه می 2016 است، بیش از 80 درصد مردم جهان در معرض آلودگی هوای بیش از حد استاندارد قرار دارند.



این آمار مربوط به شهرهایی است که وضعیت آلودگی هوا در آنها اندازه‌گیری می‌شود. اطلاعات این پایگاه داده نشان می‌دهد، شهرهای با جمعیت بالا و سطح درآمد پایین، بیش از سایر شهرهای جهان در معرض آلودگی هوای فراتر از حد استاندارد قرار دارند.



بر اساس جدیدترین آمار پایگاه داده سازمان بهداشت جهانی، در 98 درصد شهرهای با سطح درآمد متوسط و کم و دارای جمعیت بیش از 100٫000 نفر غلظت آلاینده ذرات معلق فراتر از استاندارد سلامت سازمان بهداشت جهانی قرار دارد که این میزان برای کشورهای با درآمد بالا درحدود 56 درصد است.



به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، طی 2سال گذشته، بانک داده سازمان بهداشت جهانی با پوشش اطلاعات آلاینده‌های ذرات معلق، 3000 شهر از 103 کشور جهان دو برابر شده و بسیاری از شهرهای جهان را پوشش می‌دهد.



درحال حاضر شرایط نامطلوب کیفی هوا در بسیاری از شهرها عامل افزایش آمار سکته مغزی، بیماری قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های حاد و مزمن تنفسی از جمله آسم شده است.



سازمان بهداشت جهانی در آخرین بررسی خود توانسته است داده غلظت ذرات معلق (PM 10 و PM 2٫5) برای 795 شهر در 67 کشور را در بازه زمانی سال‌های 2008–2013 مقایسه نماید.



این آمار نشان می‌دهد، سطح جهانی آلاینده ذرات معلق، 8 درصد افزایش یافته این درحالی است که در برخی مناطق بهبود نسبی رخ داده است.



بیشترین سطح آلودگی هوای شهری در کشورهای با درآمد کم و متوسط در شرق مدیترانه و مناطق جنوب شرق آسیا رخ داده است که سطح متوسط سالانه ذرات معلق در این مناطق اغلب بیش از 5 الی 10 برابر حد مجاز WHO قرار داشته است.



این مطالعه نشان می‌دهد در مناطق شرق مدیترانه، جنوب شرق آسیا و مناطق کم درآمد در غرب اقیانوس آرام، سطح آلودگی هوای شهری در بیش از دو سوم از شهرها بیش از 5 درصد افزایش یافته است.



اطلاعات غلظت سالانه آلاینده‌های PM10 و PM2٫5 در شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور نیز در این گزارش آمده است.



اطلاعات مربوط به آلاینده ذرات معلق شهر تهران با استناد بر اطلاعات 21 ایستگاه سنجش کیفیت هوا متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا بر اساس اطلاعات سال 2014 ذکر شده است.



به لحاظ آلاینده PM10 از بین 2972 شهر مورد مطالعه، شهر تهران در رتبه 331 آلودگی قرار داشته و از منظر آلاینده PM2٫5 در رتبه 497 آلودگی بوده است.



بنا بر گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آمار مربوط به 20 شهر آلوده جهان از منظر آلاینده‌های PM10 و PM2٫5 نیز نشان می‌دهد، شهر زابل در ایران با میانگین غلظت سالانه 217 میکروگرم بر مترمکعب، آلوده‌ترین شهر جهان از منظر آلاینده PM 2٫5 و در رتبه سوم آلودگی به لحاظ آلاینده PM 10 بوده است. شهر بوشهر از ایران نیز در بین 20 شهر آلوده جهان به لحاظ آلاینده PM10 قرار دارد.



در جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی (سال 2016)، با وجود افزایش دو برابری اطلاعات پایگاه داده ذرات معلق شهرهای جهان، همچنان اطلاعات آماری غلظت آلاینده ذرات معلق در برخی از شهرها بویژه در کشورهای آفریقایی موجود نیست.



سازمان بهداشت جهانی با هدفگذاری بر روی کاهش آلاینده‌های کلیدی مؤثر بر سلامتی انسان به‌ویژه آلاینده (PM10)، دستورالعمل جهانی در این خصوص ارائه نموده است که بر اساس آن با کاهش سطح آلودگی ذرات معلق PM10 از 70 به 20 میکروگرم بر مترمکعب، آمار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا تا 15درصد کاهش خواهد یافت.