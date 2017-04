صدور آسان ویزای ایران در ۱۰ فرودگاه کشور

در هر حال گسترش طرح ویزای on arrival در فرودگاه‌های بین‌المللی و به دنبال آن راه‌اندازی ویزای الکترونیک که هنوز در آغاز راه است، بنا به اظهارات گردشگران خارجی و تورگردان‌ها، سفر به ایران را آسان‌تر کرده است؛ رویایی که شاید تا یک دهه قبل با توجه به روابط سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، دست‌نیافتنی به نظر می‌آمد، هرچند که دامنه آن ناباوری هنوز ادامه دارد و همین حالا هم اصلی‌ترین سوال گردشگران برای سفر به ایران پس از امنیت، درباره چگونگی دریافت ویزا و مدت زمان معطلی آن است. خیلی‌ها هنوز نمی‌دانند به راحتی می‌توانند ویزای ایران را "در بدو ورود" با ۹۰ روز اعتبار دریافت کنند.

ایران درحال حاضر ۱۴ فرودگاه بین‌المللی دارد که در ۱۰ فرودگاه آن ویزای بدو ورود (On Arrival) صادر می‌شود، اما بی‌اطلاعی بیشتر گردشگران از این موضوع آنها را گاه تا مرز سرگردانی رسانده و سفرشان را در همان آغاز با مخاطراتی همراه می‌کند؛ بعضی حتی پیش از ورود به کشورمان مجبور به بازگشت شده‌اند.به گزارش ایسنا، اواخر سال پیش بود که رسانه ملی خبری منتشر کرد درباره "دیپورت گردشگران خارجی از فرودگاه اهواز" که بماند واژه "دیپورت" برای گردشگرانی که براساس اطلاعات نادرست به این فرودگاه آمده بودند تا ویزا بگیرند اشتباه انتخاب شده بود و معاون وزارت خارجه هم دیپورت شدن آنها را تکذیب کرد، اما معاون گردشگری همان موقع توضیح داد که «به خاطر برقراری برخی خطوط هوایی بین‌المللی به این فرودگاه‌ها از جمله اهواز، گردشگران متصورند می‌توانند ویزای بدو ورود هم از آن مبادی دریافت کنند.»در واقع فرودگاه اهواز با آنکه مقصد چند خط هوایی بین‌المللی است و نمایندگی وزارت خارجه هم در شهر مستقر است و با هماهنگی قبلی، کار مسافران و گردشگران خارجی را راه می‌اندازد، اما در فهرست حال حاضرِ مبادی صادرکننده ویزای on Arrival نیست و خدمات کنسولی در این فرودگاه ارائه نمی‌شود، درحالیکه بیشتر گردشگران بی‌اطلاع از این موضوع مسیر نادرستی را برای ورود به ایران انتخاب می‌کنند و به ناچار مجبور به بازگشت و یا تغییر برنامه سفر می‌شوند.آنطور که وزارت خارجه کشور اعلام کرده، اتباع ۱۸۰ کشور دنیا می‌توانند ویزای فرودگاهی دریافت کنند. این ویزا در ۱۰ فرودگاه بین‌المللی تهران، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، لار و کرمان و همینطور مرز دریایی بندر شهید رجایی صادر می‌شود که ۳۰ روز اعتبار دارد و برای ۶۰ روز دیگر قابل تمدید است.و اما اتباع کشورهای کلمبیا، سومالی‌، آمریکا، انگلیس‌، کانادا، بنگلادش‌، اردن‌، افغانستان‌ و پاکستان‌ امکان دریافت ویزای Arrival on در مبادی ورودی ایران را ندارند، ولی راه سفر به روی هیچ‌یک از آنها بسته نشده و می‌توانند با مراجعه به نمایندگی کنسولی ایران در کشور مبدأ، برای دریافت ویزا اقدام کنند.گرفتن ویزای فرودگاهی که از مهمترین امتیازات کشورها برای از بین بردن مرزها و دسترسی آزاد شهروندان جهان است، گاه چندان آسان به نظر نمی‌آید، چرا که با فرارسیدن فصل سفر گردشگران خارجی به ایران صف گفتن ویزا، طولانی و معطلی‌ها گاه بیش از حد انتظار می‌شود، هرچند که قشقاوی ـ معاون امور کنسولی وزارت خارجه کشورمان ـ قبلا گفته؛ «ویزای فرودگاهی ایران در کمتر از دو دقیقه صادر می‌شود» و سرعت عمل برخی از نمایندگان کنسولی در فرودگاه پرترددی مثل امام خمینی (ره) حتی به زیر یک دقیقه رسیده (البته در ساعات کم تردد)، اما به هر حال محدودیت‌هایی که محیط‌های فرودگاهی برای بخش‌های کنسولی قائل شده‌اند و گذر از گیت‌های مختلف بیمه، بانک و ... این زمان را در حالت‌های غیرمعمول افزایش داده است که وزارت خارجه هم بارها به مسافرانی که در زمان پیک به ایران سفر می‌کنند توصیه کرده بخشی از مراحل دریافت ویزا را در کشور مبدا انجام دهند و یا با آگاهی نسبت به این شرایط، این نوع ویزا را انتخاب کنند.