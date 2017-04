ریتم؛

ویلیام بل یک موسیقی‌دان آمریکایی است. او از سال ۱۹۵۷ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است. اجرای زنده قطعه «ما سه نفر / The Three of Me» را از این موزیسن با زیرنویس فارسی در «تابناک» می بینید و می شنوید.