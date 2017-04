4 گام حیاتی تا سفر به استانبول!

شهری که چندین ویژگی جذّاب را همزمان دارد ! شهری اروپایی که به ایران نزدیک است و از امکانات توریستی خوبی برخوردار است، شهری که می توان با هزینه ای کم سفری هیجان انگیز را به آن داشت و در نهایت به خرید های مقرون به صرفه که مورد علاقه ما ایرانی ها نیز هست، بپردازیم. اما به قول آمریکایی ها اگر Tips & Tricks تور استانبول را ندانیم، نه تنها این اتفاقات خوشایند برای ما رخ نمی دهد، بلکه شاید مثل گروهی از گردشگران ایرانی با نارضایتی به کشور برگردیم! اما شما که این مطلب را می خوانید، این مشکل را پیدا نخواهید کرد !





گام اول : زمان سفر به استانبول





انگلیسی ها می گویند، هر کاری باید در زمان مناسب، در مکان مناسب و با آدم مناسب انجام شود ! (Right time, Right Place, Right person) خب استانبول مکان مناسبی است! کارِ انتخاب همسفرِ خوب را هم به خودتان می سپاریم، اما برای انتخاب زمان مناسب برای رفتن به استانبول، به شما کمک می کنیم.





استانبول آب و هوای مدیترانه ای و مطبوعی دارد اما به طور کل در فصل بهار و تابستان این شهر میزبان گردشگران بیشتری نسبت به فصول دیگر است که به آن فصل ها، های سیزن هم می گویند و در این فصل ها، سفر گران تر خواهد بود و اگر درفصل های دیگری تصمیم به سفر بگیرید که فصل های کم گردشگر محسوب می شوند، هزینه ی کمتری باید بپردازید. انتخاب فصل مناسب بستگی به شما و بودجه تان دارد









گام دوم : خرید بلیط و رزرو هتل با اطمینان خاطر





متاسفانه برخی سایتها که بدون مجوز و زیرساختهای لازم، اقدام به فروش بلیط و هتل می کنند، باعث متضرر شدنِ مسافران شده اند! مسافرانی که با رسیدن به کشور ترکیه، متوجه می شوند هتلی میزبان آنها نیست یا محل اقامت در شان آنها نمی باشد! به همین دلیل توصیه می شود برای خرید بلیط هواپیما رزرو هتل ، حتماً از سایتهای معتبر و دارای مجوز استفاده نمایید.





آژانس های هواپیمایی مختلفی به ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن می پردازند، آژانس هواپیمایی الی گشت که بیش از 16 سال سابقه فعالیت دارد به دلیل تعداد بالای مسافران و دسترسی بدون واسطه به پرواز و هتل همواره گزینه های مناسب بلیط، هتل و تور را برای سفر به استانبول ترکیه در اختیارتان می گذارد. الی گشت علاوه بر دسترسی مستقیم به صدها هتل و بهترین پرواز ها در سال 1395 برنده بهترین وبسایت گردشگری در جشنواره وب ایران نیز شده است و می توانید از وبسایت الی گشت با آسودگی و سهولت اقدام به خرید بلیط و هتل نمایید.





گام سوم : هزینه های تفریح در استانبول





قبل از سفر به استانبول از قیمت ها با خبر شوید و مطابق با بودجه اتان بهترین برنامه ریزی را برای خوش گذرانی بچینید.





1. ایاصوفیه : ۴۰ لیر (حدود ۳۵ هزار تومان)

2. کاخ توپاکپی: ۴۰ لیر برای بلیت موزه (حدود ۳۵ هزار تومان) + ۴۵ لیر برای بازدید از باقی بخش ها (حدود ۴۵ هزار تومان)

3. مسجد سلطان احمد یا مسجد آبی: رایگان

4. باسیلیکا سیترن: ۲۰ لیر (حدود ۲۰ هزار تومان)

5. کاخ دولمه باغچه: ۴۰ لیر برای بازدید از همه قسمت ها (حدود ۴۰ هزار تومان)

6. پارک آبی آکوامارین: ۳۰ تا ۴۵ لیر (۳۰ تا ۴۵ هزار تومان)

7. پارک آبی دلفین: ۳۰ تا ۴۰ لیر (۳۰ تا ۴۰ هزار تومان)

8. دلفیناریوم استانبول: ۶۰ تا ۴۵ لیر (۶۰-۴۵ هزار تومان

9. آکواریوم استانبول: ۵۳ تا ۳۵ لیر (۵۳ تا ۳۵ هزار تومان)

10. آکواریوم تورکوآ زو: ۱۳۰ لیر (حدود ۱۳۰ هزار تومان)

11. حمام ترکی: حدود ۲۵ تا ۱۷۰ لیر (۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان)





گام چهارم : چی بخوریم ؟ کجا بخوریم ؟





صبحانه ی ترکی در Lades Menemen





صبحانه ی ترکی یکی از نقاط قوت غذایی استانبول و یکی از مهم ترین وعده های غذایی استانبولی هاست و در کنار پنیر، خامه، زیتون، ترشی و نان سرو می شود، Lades Menemen یکی از بهترین صبحانه های سبک ترکی استانبولی را با خاگینه ی مخصوص سرو می کند.





خوردن کومپیر (Kumpir)





سیب زمینی تنوری با عنوان کومپیر در ترکیه شناخته می‌شود. منطقه‌ی اورتا کوی (Orta Koy) در استانبول را نیز می‌توان بهترین نقطه‌ای از شهر خواند که این غذا در آن یافت می‌شود. کومپیر یا سیب زمینی تنوری به تنهایی سرو نمی‌شود و همراه با آن پنیر کاشار، سوسیس، ذرت، سالاد مایونز، نخود فرنگی و هویج نیز ترکیب می‌شود که اختلاط طعم‌ها با سیب زمینی تنوری، یک وعده‌ی غذایی مقوی، خوشمزه و به یادماندنی را رقم می‌زند.





سالمون دریای سیاه در Balıkçı Lokantası





اگر به غذاهای دریایی علاقه مند هستید، شهر استانبول جای خوبی برای شماست. استانبول به دلیل قرار داشتن در منطقه ی مدیترانه، غذاهای دریایی سالم و تازه ای دارد بنابراین با تعداد بیشماری رستورانی که غذاهای دریایی دارند در این شهر روبرو هستید و انتخاب از بین آنها کار ساده ای نیست. اگر علاقه دارید در استانبول این نوع غذا را تجربه کنید، ماهی سالمون یکی از گزینه های خوب پیش رو است.