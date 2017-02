ویدیو: تریلر بهترین آنها به کارگردانی لونه شرفیگ

تریلر؛

فیلم کمدی رمانتیک «بهترین آنها / Their Finest» به کارگردانی لونه شرفیگ Lone Scherfig نویسندگی گابی چیاپه Gaby Chiappe بر اساس رمانی به نام Their Finest Hour and a Half بهترین ساعت‌ها به علاوه نیم ساعت (منظور یه ساعت و نیم به اندازه زمان یک فیلم نود دقیقه ای) است. این فیلم در خصوص جنگ جهانی دوم و در آغاز دهه 40 در خصوص چند فیلم ساز است که می خواهند فیلمی وطن پرستانه در خصوص عملیات دونکرک بسازند تا اخلاقیات را در انگلیس بالا ببرند؛ آن هم در برحه زمانی بمباران بلیتس (بمباران بلیتس آلمان زد لندن رو خارمادر کرد) ویلیام فرانسیس نای، جما آرترتون و سم کلفلین بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.