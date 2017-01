ساخت یک اپلیکیشن برای کمک به زنان باردار

محققان موفق به توسعه یک اپلیکیشن جدید شدند که به گوشی‌های هوشمند مسافران در وسایل نقیله هشدار می‌دهد که یک زن باردار در آنجا حضور داشته و نیاز به صندلی دارد.به گزارش ایسنا به نقل از تلگراف، این اپلیکیشن که Babee on Board نام دارد، به زنان باردار این امکان را می‌دهد تا افراد حاضر در وسیله نقلیه را از طریق ارسال پیام از وضعیت خود آگاه کنند.این فناوری در مترو نیز کار کرده و مسافران نیازی به داشتن سیگنال قوی برای دریافت این پیام ندارند.این اپلیکیشن جدید توسط یک کمپانی مستقر در لندن به نام 10x توسعه یافته است.این کمپانی، Babee on Board را بعد از نظرسنجی از 100 زن باردار که برای پیدا کردن جای نشستن در وسایل نقلیه عمومی دچار مشکل بودند طراحی کرد.این مسئله به خصوص برای خانم‌هایی که در ماه‌های اولیه دوران بارداری هستند حائز اهمیت است چرا که در این ماهها احساس درد و تهوع همراه با احساس ناخوشایند بسیار مشهود است.Babee on Board که 3.99 پوند قیمت دارد قابلیت آن را دارد که با استفاده از بلوتوث تا شعاع حدودا پنج متر به مسافرانی که برنامه دوم این اپلیکیشن را دانلود و نصب کرده‌اند پیامرسانی کند.این مسافران پیامی را با مضمون اینکه یک زن باردار در این نزدیکی بوده که نیاز به صندلی دارد دریافت خواهند کرد.کمپانی 10x که عواید خود را به بنیاد خیریه کودکان اختصاص خواهد داد، در حال حاضر به دنبال همکاری با شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل، سیتی‌مپر و اوبر است.این نرم افزار در حال حاضر در لندن به صورت آزمایشی عرضه شده و اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.