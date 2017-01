خداوند مواد غذایی‌ای آفریده که قدرت درمانی دارد. عسل، پیاز، هویج، بادام، گوجه فرنگی، سویا و... می‌توانند با کلسترول، سرطان، فشار خون بالا، آلزایمر، سکته مغزی و... مقابله کنند.

به گزارش ایلنا، در ادامه گوشه‌ای از خواص درمانی چند ماده غذایی را بیان کرده و توصیه می‌کنیم از تمام نعمت‌های پروردگار بهره ببرید و قدر سلامتی‌تان را بدانید.



پیاز و فشار خون



بدون اغراق باید گفت که هزار جور می‌توان از پیاز استفاده کرد. از خواص آن غافل نشوید. این ماده غذایی فشار خون بالا را پایین می‌آورد. محققان آمریکایی در طی مطالعاتشان ملاحظه کردند مصرف روزانه ۷۳۰ میلی گرم «کِرسِتین» (نام رنگدانه موجود در پیاز) به مدت ۲۸ روز باعث پایین آمدن فشار نیمی از افرادی شد که فشار خون بالا داشتند. محققان معتقدند این رنگدانه تولید مولکول «آنژیوتانسین۲» را کاهش می‌دهد. این مولکول باعث افزایش فشار خون می‌شود. از این گذشته پیاز با کلسترول بالا هم مقابله می‌کند و از بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری به عمل می‌آورد. پیاز را به صورت خام و همچنین پخته شده میل کنید تا از خواص بی‌شمار آن بهره‌مند شوید.



گوجه‌فرنگی وسرطان پروستات



متخصصان معتقدند که لیکوپن موجود در گوجه فرنگی با سرطان پروستات مقابله می‌کند. در هر ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی ۵ تا ۱۵ میلی گرم لیکوپن وجود دارد. نتایج پژوهشی که در سال ۱۹۹۹ در فیلادلفیای آمریکا روی ۳۳ داوطلب مبتلا به سرطان پروستات انجام شد، نشان می‌دهد که مصرف ۱۵ میلی گرم لیکوپن در روز باعث کاهش تکثیر سلول‌های سرطانی در این افراد می‌شود.گوجه فرنگی را در صورت امکان با پوست میل کنید، باید بدانید که میزان لیکوپن در پوست گوجه فرنگی بیشتر است. علاوه بر این گوجه فرنگی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی نیز مفید است.



سویا و گُرگرفتگی



مصرف منظم سویا با مشکل گرگرفتگی در زنان مقابله می‌کند. به این دلیل که سویا حاوی «ایزوفلاون» است. این ماده دارای ساختاری مشابه هورمون زنانه استروژن است و می‌تواند جایگزین طبیعی برای این هورمون باشد و کمبود آن‌را در زمان یائسگی زنان جبران کند. در نتیجه زمانی که کمبود این هورمون جبران می‌شود گرگرفتگی نیز از بین می‌رود. توجه داشته باشید این خاصیت سویا در هر زنی متفاوت است. برای برخی بسیار مفید و در برخی از زنان تاثیر چندانی ندارد. متخصصان توصیه می‌کنند که مصرف سویا باید مطابق وزن زنان باشد. یعنی یک گرم سویا در ازای هر یک کیلو گرم وزن هر زن.



چوب میخک و دندان درد



چوب میخک از آن دسته مواد غذایی است که همیشه باید در منزل داشته باشید. چوب میخک حاوی ۶۰ الی ۹۰ درصد «اوژنول» است. اوژنول یک ماده ضدالتهاب، ضد باکتری و ضددرد است که خیلی سریع دندان درد را تسکین می‌دهد. چوب میخک را له کرده و روی دندانی که درد می‌کند بگذارید. یا اینکه تا رسیدن نوبت دندان پزشکتان روزانه دو تا چهار بار چوب میخک بجوید. از این گذشته باید بدانید که میخک ضدخستگی و ضدروماتیسم نیز می‌باشد.



کیوی و خستگی



از آنجایی که کیوی سرشار از ویتامین C است یک ماده غذایی ضدخستگی فوق‌العاده محسوب می‌شود. ویتامین C باعث جذب آهن می‌شود. آهن باعث می‌شود که اکسیژن به تمام اعضای بدن برسد. زمانی که آهن به خوبی جذب بدن ما نشود، اعضای بدن نیز به سختی تنفس می‌کنند و برای همین احساس خستگی می‌کنیم. اما به لطف ویتامین C می‌توانید این خستگی‌ها را از خود دور کنید. باید بدانید که هر ۱۰۰ گرم کیوی حاوی ۸۳ میلی گرم ویتامین C می‌باشد. کیوی را تازه به تازه میل کنید. این میوه همچنین با پیری نیز مقابله می‌کند و پوست شما را شاداب و جوان نگه می‌دارند.



بادام و درد معده



به عقیده متخصصان، بادام می‌تواند سوزش معده را تسکین دهد و حتی می‌تواند زخم معده را درمان کند. بادام دارای یک ماده‌ای است که از دیواره معده محافظت می‌کند و تولید بیش از اندازه آنزیم «پپسین» در معده (که باعث سوزش این عضو می‌شود) را کاهش می‌دهد. علاوه بر این باید بدانید که بادام کلسترول را کاهش می‌دهد و از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری به عمل می‌آورد. برای پیشگیری یا درمان معده درد توصیه می‌شود که روزانه بین ۸ تا ۱۰ عدد بادام بخورید.



هویج و سرطان سینه



هویج سرشار از ویتامین C و بتاکاروتن است. این دو ماده مغذی می‌توانند جلوی پیشروی و رشد سلول‌های سرطانی را بگیرند. علاوه بر این بر نتایج پژوهشی که روی ۲۷۰ داوطلب انجام شده است نشان می‌دهد که احتمال ابتلا به سرطان سینه در افرادی که بتاکاروتن کمی دریافت می‌کنند دو برابر بیشتر است. همچنین هویج باعث می‌شود پوست شما خوش آب و رنگ شود و برای سلامت قلب و چشم‌ها مفید است. بهتر است هویج به صورت پخته مصرف شود چون در این صورت بتاکاروتن جذب بدنتان می‌شود.