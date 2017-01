مالیات باما و اسنپ باید کمتر از کسب و کار سنتی باشد

سعید باستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به راه اندازی کسب و کارهای جدید و مدرن اینترنتی همانند "اسنپ"، "باما" و "تپسی"، گفت:قوانین کسب و کار اینترنتی باید با نوع قوانین ساری و جاری متفاوت باشد و با توجه به اینکه هزینه کسب و کار در فعالیت های اینترنتی کاهش می یابد، ارائه خدمات به مشتریان از طریق این فضا ارزان تر از شیوه کسب و کار سنتی است.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، افزود: نرم افزارهای کسب و کار اینترنتی همانند باما، اسنپ، تپسی، دیجی کالا، پنجره واحد در بخش دولتی و خصوصی از بستر IT برای انجام فعالیت های خود استفاده می کنند.قوانین حوزه IT و سایبر به ویژه در بخش کسب و کار اینترنتی کافی نیستباستانی با بیان اینکه میزان دریافت مالیات و عوارض از کسب و کار اینترنتی همانند باما، اسنپ وتپسی باید کمتر از کسب و کار سنتی باشد، ادامه داد:امنیت شبکه ها باید با جدیت پیگیری شود، تا نقل و انتقال وجوه در فضای اینترنتی با سازوکار مشخصی انجام شود و فعالیت کاربران تحت الشعاع قرار نگرفته و تهدید نشود.وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که امنیت مرزهای سایبری همانند سایر مرزهای آبی، جاده ای و هوایی تامین شود، یادآور شد:قوانین حوزه IT و سایبر به ویژه در بخش کسب و کار در فضای اینترنتی کافی نیست، لذا باید تغییراتی در حوزه قوانین این بخش صورت گیرد، تا به درستی ساماندهی شود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در برنامه ششم مکلف شده که در حوزه IT لایحه ای به مجلس ارسال کند، تصریح کرد:متولی بخش IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که باید هر چه سریعتر لایحه این بخش را تقدیم مجلس کند.