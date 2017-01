ارتباط دیابت و هپاتیت C

رعایت سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت نوع ۲ حائز اهمیت است اما در برخی موارد دلایل دیگری موجب بروز این بیماری می‌شود.به گزارش ایسنا، ویروس هپاتیت C اغلب با ابتلا به دیابت همراه است و برخی مبتلایان به دیابت دچار هپاتیت مزمن می‌شوند.معمول‌ترین روش ابتلا به ویروس هپاتیت C قرار گرفتن در معرض خون آلوده است که می‌تواند به شیوه‌های زیر رخ دهد:- تزریق مواد با سرنگ استفاده شده توسط فرد آلوده- استفاده مشترک از وسایل شخصی فرد آلوده همچون ریش تراش- تاتو (خالکوبی) کردنبرای پیشگیری و درمان هپاتیت C واکسنی وجود ندارد، به همین دلیل مهم است افراد با خطرات آلوده شدن به ویروس هپاتیت C آشنا باشند.هپاتیت ویروسی است که موجب التهاب و ورم در کبد می‌شود که شایع‌ترین آن هپاتیت نوع A ،B و C است.هپاتیت نوع C خطرناک‌ترین شکل هپاتیت است به این دلیل که واکسنی برای مقابله با آن وجود ندارد. این نوع از هپاتیت مانع از آن می‌شود کبد عملکرد اصلی خود همچون هضم غذا، ذخیره انرژی و مواد مغذی، پیشگیری از ابتلا به عفونت‌ها و خارج کردن مواد شیمیایی از جریان خون را به درستی انجام دهد.از آنجایی که هپاتیت می‌تواند بر بسیاری از عملکردهای کبد تاثیر بگذارد بیماری مخربی برای سلامتی به حساب می‌آید و احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگر همچون دیابت را افزایش می‌دهد.در صورتیکه سلول‌های بدن در جذب قند خون یا گلوکز مشکل داشته باشند فرد دچار دیابت می‌شود. ویروس هپاتیت C ممکن است مقاومت انسولین بدن را افزایش دهد که خود فاکتور خطرزای اولیه برای ابتلا به دیابت نوع دو است.همچنین روش‌های درمانی ویروس هپاتیت C ممکن است به دیابت نوع دو منجر شوند. علاوه بر این مشکلات خود ایمنی مرتبط با ویروس هپاتیت C احتمال ابتلا به دیابت نوع ۱ را افزایش می‌دهد.به گزارش هلث دی لاین، با توجه به این مطالعات هپاتیت C به دیابت و همچنین دیابت به هپاتیت C مرتبط است.