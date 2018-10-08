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تجهيز قوى الامن الداخلي الايرانية بأفضل المنتجات الدفاعية

واوضح بيان وزارة الدفاع ان الامن والاقتدار النموذجيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحاضر تحقق نتيجة الجهود الدؤوبة للقوات المسلحة من اجل احلال الامن والنظام في هذا المنطقة المليئة بالاضطرابات.
رمز الخبر: ۳۹۲۶۱
تأريخ النشر: 07 October 2018

شبكة تابناک الاخبارية: اعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية استعدادها للتعاون مع قوى الامن الداخلي لتجهيزها بافضل المنتجات الدفاعية لتنفيذ مهامها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي: بعد انتصار الثورة الاسلامية المجيدة بقيادة الامام الراحل وملحمة 8 سنوات من دفاع الحق ضد الباطل، وشموخ الشعب الايراني المسلم في الحرب المفروضة، فان قوى الامن الداخلي باعتبارها منظمة مقتدرة وحيوية ومتخصصة وتعتمد على الشعب تأسست في اطار الاهداف العليا والمقدسة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، واستطاعت من خلال الافكار والتعاليم الاسلامية الاصيلة والاهداف السامية للثورة الاسلامية من اتخاذ خطوات كبيرة واساسية في ايجاد اجواء آمنة وهادئة من خلال المشاركة النشطة للمواطنين في الارتقاء بمستوى الامن الاجتماعي والتضامن الوطني وتطبيق القانون.

واكد البيان ان قوى الامن الداخلي استطاعت من خلال الحنكة والفهم الصحيح لضرورة تحقيق مؤسسة ان تمتلك قوة صلبة وناعمة، وتقوم بدور رائد في مجال الأمن والنظام العام للبلاد في مختلف المراحل الحساسة، منوها الى تأكيدات قائد الثورة بان قدرات وبطولات قوى الامن الداخلي مصدر فخر وشموخ لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تحققت بفضل الجهود المخلصة لرجال قوى الامن الداخلي وتضحيات الشهداء فيها خلال سنوات الدفاع المقدس الثمان والتصدي للاشرار والمهربين العناصر المهددة للامن العام في البلاد.

واوضح بيان وزارة الدفاع ان الامن والاقتدار النموذجيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحاضر تحقق نتيجة الجهود الدؤوبة للقوات المسلحة من اجل احلال الامن والنظام في هذا المنطقة المليئة بالاضطرابات.

واضاف البيان: في الوقت الحاضر فان مكافحة الظلم والفساد والجور، جعل قوى الامن الداخلي مؤسسة فعالة في التعامل مع زعزعة الأمن والفوضى، وادت الى ادخال الرعب والذعر في نفوس المجرمين ومنتهكي القانون والمعتدين على حقوق المواطنين، واستطاعات قوى الامن الداخلي من تأدية واجباتها على افضل وجه في ايجاد الانضباط وتعزيز الامن في مختلف ربوع الوطن الاسلامي.

واعرب وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في الختام عن تبركاتها بمناسبة حلول اسبوع قوى الامن الداخلي ومثمنة عزة واقتدار وكفاءة قوى الامن اداخلي وصون دماء شهدائها، واعلنت استعدادها للتعاطي والتعاون مع قوى الامن الداخلي لتجهيزها بافضل المنتجات الدفاعية من اجل تعزيز الامن وبلوغ قمم التقدم والتكامل والتصدي للتهديدات واعداء الامن القومي.

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