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رويترز: خاشقجي قتل بقنصلية الرياض في اسطنبول

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إن "الشرطة التركية تعتقد أن خاشقجي قتل بأيدي فريق أتى خصيصاً لاسطنبول".
رمز الخبر: ۳۹۲۶۰
تأريخ النشر: 07 October 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قال مصدران تركيان، السبت، إن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، قتل داخل القنصلية.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول تركي لرويترز: "التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول".

وتابع: "نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية".

وقالت مصادر تركية إن خاشقجي عُذّب وقتل داخل القنصلية، ووثق ذلك بفيديو من قبل مسؤولين في القنصلية.

وأضافت المصادر أن الفيديو تم إرساله إلى جهة في السعودية.

فيما نقل مكتب قناة "الجزيرة" في اسطنبول، عن مصادر قولها إن "الشرطة التركية ستنشر فيديو من كاميرات المراقبة يوضح الحقيقة بشكل كامل في قضية جمال خاشقجي".

وتابعت بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيتحدث عن القضية غدا.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إن "الشرطة التركية تعتقد أن خاشقجي قتل بأيدي فريق أتى خصيصاً لاسطنبول".

وعاش خاشقجي في المنفى الاختياري في واشنطن على مدى العام الأخير خوفا من الانتقام منه بسبب آرائه. ودخل القنصلية يوم الثلاثاء للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، حسبما أفادت خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج. واختفى خاشقجي منذ ذلك الحين.

ومنذ ذلك الحين، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن اختفاء خاشقجي إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية بينما تقول الرياض إنه خرج في اليوم ذاته.

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