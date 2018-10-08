النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۵مشاهدات
‍ پ

بعد قتل خاشقجي.. أكاديمي سعودي آخر يتعرض للتهديد بالخطف والقتل

وعُرف الرجل في السنوات الأخيرة بمناهضة الثورة المضادة وخطابها الإعلامي والسياسي، وارتبط بتشكيل خاص بما أصبح يُعرف في أوساط متابعيه بـ «تفكيك الخطاب المتصهين»، حيث غرد وكتب مقالات، وأضاف مصطلحات جديدة حول هذا الحقل البحثي الجديد.
رمز الخبر: ۳۹۲۵۸
تأريخ النشر: 07 October 2018

شبکة تابناک الاخبارية: هاجمت لجان «الذباب الإلكتروني» السعودي، الكاتب والأكاديمي السعودي المقيم في تركيا أحمد بن راشد بن سعيد، بسبب مواقفه الناقدة لسياسات المملكة، مهددين إياه بالخطف والقتل في سيناريو مشابه لما حدث مع جمال خاشقجي قبل أيام في إسطنبول.

وقال بن سعيد -الكاتب في «العرب»- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «حملة إرهاب يشنّها عليّ سعوديون، متزامنة مع ما حدث لجمال خاشقجي. هذه أمثلة منها، وثمة أسماء أخرى حقيقية ووهمية تهدّدني باختطاف أو قتل، أو تشتمني، كمحمد آل الشيخ، وعبداللطيف آل الشيخ الذي قال إنني وجمال وآخرين (أوجه لحذاء قذر)، بحسب ألفاظه التي تليق به.. رسائل إلى كل من يهمه الأمر»، مذيّلاً تغريدته بصورة مجمعة لتغريدات تحريضية ضده.

وجاء في إحدى التغريدات التحريضية، لشخص باسم نايف البقمي، تهديداً صريحاً، حيث قال فيها: «من أعطاك المال لتخون أمتك ودينك ووطنك لن يتركك تتهنى بأمواله».

ومن التغريدات اللافتة التي تضمنت تهديداً لابن سعيد -وفي الوقت ذاته تُعدّ تلميحاً بمسؤولية السعودية عن اختطاف خاشقجي- تغريدة للأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، خاطب فيها ابن سعيد: «ما ودك تمر على السفارة السعودية؟» وتابع: «يبوك (يريدونك) في كلمة رأس». ويُعدّ ابن سعيد أكاديمياً وأستاذاً في الإعلام بجامعة الملك سعود، وكاتباً وناشطاً، وعُرف أيضاً بنشاطه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومقالاته وقصائده المنشورة في عدة صحف خليجية، فضلاً عن ظهوره الإعلامي عبر العديد من القنوات العربية. وتعرّض للاعتقال أكثر من مرة، وتتهمه السلطات السعودية بتهم تتصل بالإرهاب، على غرار عشرات العلماء والدعاة والإصلاحيين الذين تصنّفهم المملكة «إرهابيين».

وعُرف الرجل في السنوات الأخيرة بمناهضة الثورة المضادة وخطابها الإعلامي والسياسي، وارتبط بتشكيل خاص بما أصبح يُعرف في أوساط متابعيه بـ «تفكيك الخطاب المتصهين»، حيث غرد وكتب مقالات، وأضاف مصطلحات جديدة حول هذا الحقل البحثي الجديد. ولكثرة ما حاول ابن سعيد «تفكيك الخطاب المتصهين»، أصبح يُطلق عليه لقب «المفكّ».

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صاروخ يمني يدك التحالف السعودي بالساحل الغربي
هل سيَأخُذ نِتنياهو بنَصيحَة الحَرس الثَّوريّ؟
سباح يهدي إيران أول ذهبية بالالعاب البارآسيوية 2018
مقتل صحفية بلغارية حققت في اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
البحرين ورحلة البحث عن خيط النجاة
ازاحة الستار عن منحوتة اثرية اخمينية اعيدت الى ايران
ازاحة الستار عن منحوتة اثرية اخمينية اعيدت الى ايران
رجال أعمال سوريون وإيرانيون يبحثون إنشاء شراكات إنتاجية
الرئيس السوري: اتفاق إدلب إجراء مؤقت
روحاني يهنئ بانتخاب عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة العراقية
أمير مغربي: مقتل خاشقجي اغتيال سياسي وخرق للقانون الدولي وعمل وحشي
صورة السعودية وولي عهدها بالخارج مهددة بعد مقتل خاشقجي
ايران تطلق قمراً صناعياً في المستقبل القريب
"مجتهد": تفاصيل مؤلمة جدا لقتل خاشقجي والأتراك لديهم دليل قطعي
التمهيد لنشاطات الشركات المعرفية الايرانية في القطاع الزراعي بافريقيا
بعد قتل خاشقجي.. أكاديمي سعودي آخر يتعرض للتهديد بالخطف والقتل
رويترز: خاشقجي قتل بقنصلية الرياض في اسطنبول
تجهيز قوى الامن الداخلي الايرانية بأفضل المنتجات الدفاعية
افتتاح ۱۷۰۰ مدرسة في ارجاء ايران
إيران تلغي تأشيرة الدخول للمواطنين العُمانيين
البرلمان الايراني يصادق على لائحة انضمام ايران لمعاهدة "CFT"
ترامب واعلان انتهاء صلاحية الملك سلمان!
أمير مغربي: مقتل خاشقجي اغتيال سياسي وخرق للقانون الدولي وعمل وحشي
سباح يهدي إيران أول ذهبية بالالعاب البارآسيوية 2018
رجال أعمال سوريون وإيرانيون يبحثون إنشاء شراكات إنتاجية
عبداللهيان: الكيان الصهيوني لا يجرؤ على خوض حرب جديدة في المنطقة
مقتل صحفية بلغارية حققت في اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
ازاحة الستار عن منحوتة اثرية اخمينية اعيدت الى ايران
روحاني يهنئ بانتخاب عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة العراقية
التمهيد لنشاطات الشركات المعرفية الايرانية في القطاع الزراعي بافريقيا