انفجار سيارة مفخخة في الفلوجة

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

شبکة تابناک الاخبارية: افاد مصدر امني في الانبار غرب العراق، السبت، بأن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "سيارة مفخخة كانت مركونة قرب محال للصيرفة في الفلوجة، انفجرت صباح اليوم، ما ادى الى اصابة شرطي بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر ان مدينة الفلوجة تتمتع باستقرار امني بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة توقع خسائر بشرية واضرار مادية في بعض الاحيان.