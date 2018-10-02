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مسؤول ايراني: لاخطط لخفض الانتاج النفطي والعائدات نمت 40 %

ولفت الى أن شركة النفط الوطنية الايرانية طرحت عطاءات لتطوير عدة حقول نفطية منها حقل اهواز في جنوب غربي البلاد.
رمز الخبر: ۳۹۲۴۳
تأريخ النشر: 01 October 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، عن تحصيل كامل لعائدات النفط حاليا التي سجلت نموا بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق.

وأوضح علي كاردر على هامش ابرام اتفاق بناء منشأة تخزين النفط بميناء جاسك المطل على بحر عمان مساء الاحد، بان ايران لاتخطط خفض انتاج النفط وتواصل وتيرة العملية الانتاجية على نحو أرجأت عمليات الصيانة.

وأكد كاردر أن التغطية التأمينية الكاملة تجرى للناقلات، فيما تم اعتماد عدة آليات لتحصيل العوائد النفطية.

ولفت الى أن شركة النفط الوطنية الايرانية طرحت عطاءات لتطوير عدة حقول نفطية منها حقل اهواز في جنوب غربي البلاد.

ياتي ذلك في الوقت الذي اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعادة فرض الحظر على قطاع النفط الايراني وسريانه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في اطار ما يسمى "تصفير" الصادرات الايرانية التي يشكك المحللون بنجاعة هذه السياسة على خلفية زيادة الطلب في الاسواق العالمية وعدم وجود الطاقة الفائضة التي تعوض امدادات النفط الايراني.

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