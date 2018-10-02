الحرس الثوري يدك مقر الارهابيين بسوريا بصواريخ "ذو الفقار" و"قيام" وطائرات الدرون

واصدر الحرس الثوري بيانا اكد فيه ان العمليات التي حملت اسم "ضربة محرم" واطلقت برمز "ياحسين عليه السلام" اسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من القادة والمتورطين الرئيسيين في جريمة مدينة اهواز فضلا عن تدمير البنى التحتية ومخازن ذخيرتهم .

شبکة تابناک الاخبارية: اعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية ان الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى التي استهدفت مقر الارهابيين التكفيريين في سوريا (شرق الفرات) كانت من طراز ذوالفقار وقيام .

واستهدفت القوة الجوفضائیة التابعة لحرس الثورة الاسلامیة فجر الیوم الاثنین بستة صواریخ بالیستیة 'ارض-ارض' اطلقت من محافظة كرمانشاه (غرب ايران) ومن مسافة 570 كيلومتر مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة فی شرق الفرات، ما اسفر عن مصرع عدد كبیر من الارهابیین التكفیریین.

وحسب تقرير الحرس الثوري فان الصواريخ المتوسطة المدى التي اطلقت على مقر الارهابيين كانت من طراز ذوالفقار (750 كيلومتر) وقيام (800 كيلومتر) .

وكُتب على بعض الصواريخ عبارات الموت لاميركا والموت لاسرائيل والموت لال سعود .

وعقب الضربات الصاروخية بدقائق قامت سبع طائرات مسيرة بقصف مقرات الارهابيين في نفس المنطقة بالصواريخ .

ودمرت الهجمات خلال العمليات قسما كبيرا من البنى التحتية ومنشات الارهابيين .

واصدر الحرس الثوري بيانا اكد فيه ان العمليات التي حملت اسم "ضربة محرم" واطلقت برمز "ياحسين عليه السلام" اسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من القادة والمتورطين الرئيسيين في جريمة مدينة اهواز فضلا عن تدمير البنى التحتية ومخازن ذخيرتهم .

واكد بيان الحرس الثوري ان امن الشعب الايراني خط احمر للقوات المسلحة وان الحرس الثوري الى جانب باقي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة لن يدخروا جهدا للذود عن ايران الاسلامية وضمان امنها واستقرارها وهم على اهبة الاستعداد للرد بحزم وبشكل مدمر على جميع الاعمال الشريرة للاعداء .