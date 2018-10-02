الرئيس روحاني: العلاقات بين طهران وبكين في مستوى ممتاز

ووصف الرئيس روحاني العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية بانها في مستوى ممتاز واعرب عن الامل بان يتم، في ظل الماضي العريق للعلاقات الثنائية وتضافر الجهود، المزيد من ..

شبکة تابناک الاخبارية: وصف الرئيس الايراني حسن روحاني العلاقات بين طهران وبكين بانها في مستوى ممتاز، معربا عن امله بالمزيد من تعزيز العلاقات في سياق تحقيق المصالح المشتركة.

وفي برقية تهنئة بعثها الى نظيره الصيني "شي جين بينغ" لمناسبة الذكرى الـ 69 لتاسيس جمهورية الصين الشعبية، قال الرئيس روحاني، انه خلال الاعوام الماضية حققت الصين انجازات مهمة جدا وملحوظة في جميع المجالات وهو ما بعث الارتياح لدى مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف الرئيس روحاني العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية بانها في مستوى ممتاز واعرب عن الامل بان يتم، في ظل الماضي العريق للعلاقات الثنائية وتضافر الجهود، المزيد من تعميق العلاقات وتحقيق التفاهمات الحاصلة بينه وبين الرئيس الصيني في سياق الوصول الى المصالح المشتركة.

وفي الختام تمنى الرئيس روحاني الصحة والنجاح لنظيره الصيني والسعادة والازدهار لشعب بلاده.