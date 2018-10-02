ردا على جريمة اهواز.. الحرس الثوري يقصف مقر الارهابيين شرق الفرات

ووفقا للمعلومات الاولیة الواردة فان عددا كبیرا من الارهابیین التكفیریین وقادة جریمة اهواز الارهابیة قد قتلوا او جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.

شبکة تابناک الاخبارية: شن الحرس الثوري فجر الیوم الاثنین هجوما صاروخيا على مقر الارهابيين في شرق الفرات، ردا على الجريمة التي ارتكبها الارهابيون في اهواز الاسبوع الماضي.

واورد موقع 'سباه نیوز' عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري بانه تم استهداف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة في شرق الفرات فجر الیوم الاثنین بعدة صواریخ بالیستیة 'ارض –ارض' من قبل القوة الجوفضائیة التابعة للحرس.

ووفقا للمعلومات الاولیة الواردة فان عددا كبیرا من الارهابیین التكفیریین وقادة جریمة اهواز الارهابیة قد قتلوا او جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.

وافاد التقریر بانه سیتم الاعلان عن المزید من المعلومات لاحقا.