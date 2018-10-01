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وزير خارجية البحرين يتقدم بابتسامة عريضة لمصافحة وتقبيل وليد المعلم

وطغى على اللقاء العابر مصافحة حارة وابتسامات متبادلة، علماً أنه الأول منذ العام 2011 عندما قطع نظام آل خليفة بالبحرين تبعا للسعودية والامارات علاقاته مع سوريا.
رمز الخبر: ۳۹۲۳۵
تأريخ النشر: 30 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: بثت قناة "العربية" السعودية، اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وهو يتقدم بابتسامة عريضة تجاه وزير الخارجية السوري وليد المعلم لمصافحته بحرارة وتقبيله، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وطغى على اللقاء العابر مصافحة حارة وابتسامات متبادلة، علماً أنه الأول منذ العام 2011 عندما قطع نظام آل خليفة بالبحرين تبعا للسعودية والامارات علاقاته مع سوريا.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصدر لم تسمه أن "اللقاء يأتي ضمن جهود إعادة الدور العربي إلى الملف السوري".

يشار إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي عدا عمان وسوريا مقطوعة منذ العام 2011.

وفي أبريل الماضي، خرج تصريح من النظام السعودي داعم للرئيس بشار الأسد هو الأول منذ العام 2011، عندما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعمه لأن يكون النظام برئاسة الأسد "قوياً"، شريطة تخليه عن تحالفه مع إيران.

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