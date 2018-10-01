مسؤول: السعودية والامارات واميركا تؤثر على سوق الصرف الايراني

وأكد واعظي أن الالوية الحكومية تتمثل بتأمين السلع الاساسية والادوية مؤكدا أن اسعار ستشهد انخفاضا بالشهرين القادمين.

شبکة تابناک الاخبارية: أكد رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، أن السعودية والامارات واميركا ترفع اسعار العملات الاجنبية عبر أسواق افتتحت بالسليمانية وهرات ودبي بغية التأثيرعلى سوق الصرف الايراني.

وأوضح محمود واعظي في مقابلة متلفزة تابعتها "فارس" بأن لم يطرأ اي تغيير على سياسات الحكومة الرامية لاستقرار سعر الصرف وخفض التضخم، وأن ما يجري حاليا نتيجة ضغوطات خارجية.

وأكد واعظي أن الالوية الحكومية تتمثل بتأمين السلع الاساسية والادوية مؤكدا أن اسعار ستشهد انخفاضا بالشهرين القادمين.

واشار الى أن الحكومة خصصت نحو 14 مليار دولار لتغطية استیراد السلع الاساسية بالسعر الرسمي (الدولار= 42 الف ريال)، اضافة الى طرح نحو 25 مليار دولار من العملة عبر منظمومة "نيما" الالكترونية لتغطية واردات السلع الاخرى التي تحتاجها البلاد.