النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

موسكو توقع مذكرة مع إسلام أباد لتوريد الغاز الإيراني إلى باكستان والهند

وكان مدير شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.
رمز الخبر: ۳۹۲۲۵
تأريخ النشر: 30 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا وباكستان وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ مشروع خط بحري لتوريد الغاز من إيران لباكستان والهند.

وقالت الوزارة في بيان: "تنص مذكرة التفاهم على توفير دعم شامل لمشروع خط الأنابيب البحري، الذي سيتم من خلاله تزويد باكستان والهند بالغاز من إيران، وتحدد المذكرة الشركات المشاركة في عملية النقل، كما تتضمن الأسس التقنية والاقتصادية وقاعدة الموارد ورسم خط أنابيب الغاز".

وكان مدير شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.

وفي نوفمبر 2017 وقعت شركة "غازبروم" والشركة الإيرانية "أن أي أو سي"، على مذكرة تفاهم، تسمح للشركتين بالبدء في إعداد دراسة جدوى لمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان.

المصدر: "سبوتنيك"

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير خارجية البحرين يتقدم بابتسامة عريضة لمصافحة وتقبيل وليد المعلم
الحسين .. أسم عاش في نبض ضميري ومدرسة إبائه منهجي
النمسا تنتقد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
صنعاء: العدوان السعودي أحدث أكبر كارثة إنسانية باليمن
ايران قد تخرج من الاتفاق النووي في حال عدم فاعلية الآلية الاوروبية
الباتريوت الأميركي خارج الشرق الأوسط
ما الجديد عن رحيل الرئيس بشار الاسد؟
إزاحة الستار عن أول منظومة جوية متطورة ثقيلة لإطفاء الحرائق
مسؤول: السعودية والامارات واميركا تؤثر على سوق الصرف الايراني
إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير
موسكو توقع مذكرة مع إسلام أباد لتوريد الغاز الإيراني إلى باكستان والهند
ظريف: هواجس اميركا الباطلة تجاه ايران اعطت نتائج عكسية بالمنطقة
طائرة مسيرة يمنية تشن هجوماً على مطار دبي الدولي