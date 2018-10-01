النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۷مشاهدات
‍ پ

طائرة مسيرة يمنية تشن هجوماً على مطار دبي الدولي

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات ردا على مشاركتها الرئيسة في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام.
رمز الخبر: ۳۹۲۲۳
تأريخ النشر: 30 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: شن سلاح الجو المسير اليمني فجر اليوم الأحد هجوماً جوياَ بسلسلة غارات على مطار دبي الدولي.

وأفاد مصدر في سلاح الجو المسير لـ " المسيرة " أن طائرة مسيرة من طراز "صماد3 "نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات ردا على مشاركتها الرئيسة في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

وكان سلاح الجو المسير قد شن في 27 أغسطس/آب الماضي عدة غارات جوية على مطار دبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.

يذكر أن سلاح الجو المسير كان قد نفذ في 26 يوليو/تموز الماضي، سلسلة غارات على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة صماد3.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير خارجية البحرين يتقدم بابتسامة عريضة لمصافحة وتقبيل وليد المعلم
الحسين .. أسم عاش في نبض ضميري ومدرسة إبائه منهجي
النمسا تنتقد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
صنعاء: العدوان السعودي أحدث أكبر كارثة إنسانية باليمن
ايران قد تخرج من الاتفاق النووي في حال عدم فاعلية الآلية الاوروبية
الباتريوت الأميركي خارج الشرق الأوسط
ما الجديد عن رحيل الرئيس بشار الاسد؟
إزاحة الستار عن أول منظومة جوية متطورة ثقيلة لإطفاء الحرائق
مسؤول: السعودية والامارات واميركا تؤثر على سوق الصرف الايراني
إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير
موسكو توقع مذكرة مع إسلام أباد لتوريد الغاز الإيراني إلى باكستان والهند
ظريف: هواجس اميركا الباطلة تجاه ايران اعطت نتائج عكسية بالمنطقة
طائرة مسيرة يمنية تشن هجوماً على مطار دبي الدولي