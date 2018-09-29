ظريف والمعلم يبحثان احدث التطورات في سوريا وعملية آستانا

وشارك وزير الخارجية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

شبکة تابناک الاخبارية: تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره السوري وليد المعلم بشان احدث التطورات في سوريا وعملية آستانا لحل القضية السورية.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تباحث ظريف والمعلم بشان الازمة في سوريا ومسيرة السلام فيها وقضايا المنطقة.

والتقى ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخرى كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الى المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارجية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.