استشهاد 6 فلسطينيين واصابة المئات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

واضافت الوزارة ان 269 مواطنا أصيبوا في المسيرة، أحدهم طفل بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، جراء اطلاق الرصاص الحي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على حشود المواطنين على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

شبکة تابناک الاخبارية: استشهد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة فيما اصيب المئات بجروح في الجمعة الـ 26 من مسيرات العودة بحسب بیان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم (الجمعة).

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر اليوم الجمعة ان الشهيد الأول هو الفتى محمد نايف الحوم (١٤ عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق البريج وسط القطاع ،والشهيد الثاني اياد خليل احمد الشاعر (18 عاما) والشهيد الثالث محمد وليد هنية (23 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ، والشهيد الرابع فتى يبلغ 12 عاما واستشهد متاثرا بجراحه التي اصيب بها في الراس شرق خان يونس، واستشهد الشاب محمد انشاصي ١٨ عاما بالمستشفى وبذلك يرتفع العدد إلى ستة شهداء.

واضافت الوزارة ان 269 مواطنا أصيبوا في المسيرة، أحدهم طفل بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، جراء اطلاق الرصاص الحي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على حشود المواطنين على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

المصدر: وكالات فلسطينية