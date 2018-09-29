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ممثل قائد الثورة: لم يتخذ قرار نهائي حول استئناف رحلات العمرة لحد الآن

ونوه الى ان المشاركة في الحج تختلف عن العمرة حيث يتصف بالوجوب الشرعي حيث تم استئنافه، بعد توقف دام موسما واحدا، بتوجيه من قائد الثورة وفتاوى المرجعيات الدينية.
رمز الخبر: ۳۹۲۱۵
تأريخ النشر: 29 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قال ممثل قائد الثورة الاسلامية في منظمة الحج والزيارة علي قاضي عسكر انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول استئناف رحلات العمرة لحد الآن.

واضاف قاضي عسكر، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، إننا أعلنا شروطنا للمسؤولين السعوديين الا ان ذلك لايعني استئناف رحلات العمرة لان مفاوضات رسمية لم تجر بين الجانبين لحد الآن.

وتابع: ان شروطنا الاهم في استئناف رحلات العمرة تتمثل في ارساء الامن والعزة والكرامة للزائرين الايرانيين.

ولفت ممثل قائد الثورة الى ان قرارا نهائيا لم يتخذ حول استئناف رحلات العمرة لحد الآن، موضحا ان تصرفات السعوديين مع الحجاج الايرانيين كانت طيبة خلال الموسمين الماضيين ولم يقع حادث سيء لهذا السبب طرحنا شروطنا لاستئناف رحلات العمرة.

ونوه الى ان المشاركة في الحج تختلف عن العمرة حيث يتصف بالوجوب الشرعي حيث تم استئنافه، بعد توقف دام موسما واحدا، بتوجيه من قائد الثورة وفتاوى المرجعيات الدينية.

ولفت الى انه رغم عدم وجود علاقات بين ايران والسعودية الا ان مراسم الحج اقيمت بشكل جيد وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي، موضحا ان موضوع شهداء المسجد الحرام سيتم الانتهاء منه قريبا، معربا عن امله بايجاد حل لجزء من هذه المشكلة مع السعوديين في غضون الايام القليلة المقبلة للتمهيد في متابعة شهداء حادثة منى.

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