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العراق یخفض تکلفة السياحة لزائري الاربعينية الى دولار واحد

ان الحكومة العراقية وافقت على خفض المبلغ المخصص للسياحة من 10 دولارات الى دولار واحد وفق اعلان وزارة الخارجية العراقية، حيث تم ابلاغ سفارة العراق في طهران وينبغي انتظار النتيجة.
رمز الخبر: ۳۹۲۱۴
تأريخ النشر: 29 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قال امين اللجنة المركزية الايرانية للزيارة الاربعينية شهريار حيدري ان الحكومة العراقية قررت خفض المبلغ السياحي من 10 الى دولار واحد لزوار الاربعينية خلال العام الجاري.

واضاف حيدري، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، ان تكلفة تأشيرة الدخول الى العراق لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام خلال العام الجاري سيتم تسديدها بالريال الايراني ولاحاجة لشراء اليورو أو الدولار.

وتابع: ان الحكومة العراقية وافقت على خفض المبلغ المخصص للسياحة من 10 دولارات الى دولار واحد وفق اعلان وزارة الخارجية العراقية، حيث تم ابلاغ سفارة العراق في طهران وينبغي انتظار النتيجة.

ولفت الى ان تكلفة تأشيرة الدخول للزوار الايرانيين في مراسم الاربعينية تبلغ 377700 تومان خلال العام الجاري حيث ينبغي الرجوع الى موقع "سماح" او احدى المراكز التابعة لمنظمة الحج والزيارة في البلاد لتسجيل اسماء الزائرين الراغبين في المشاركة بمراسم الزيارة المذكورة.

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