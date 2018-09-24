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الحرس الثوري يعرض 21 صاروخا باليستيا في الاستعراض العسكري بطهران + صور

ومن ضمن منظومات الصواريخ التي عرضت: "ذوالفقار" (4 صواريخ) و"خرمشهر" (صاروخ واحد) و"قدر F" (صاروخان) و"قدر H" (صاروخان) و"عماد" (4 صواريخ) ,"سجيل" (4 صواريخ).
رمز الخبر: ۳۹۲۰۹
تأريخ النشر: 23 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: عرضت قوات الحرس الثوري اليوم السبت 21 صاروخا باليستيا خلال الاستعراض العسكري الذي جرى صباح اليوم السبت بطهران.

وقد جرى الاستعراض العسكري لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكرى التصدي للعدوان الذي شنه نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة (1980-1988).

وجرى العرض بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني والعديد من كبار قادة القوات المسلحة الايرانية، وتم فيه عرض 21 صاروخا باليستيا للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، فضلا عن معدات مختلف الوحدات النموذجية للقوات المسلحة الايرانية.

ومن ضمن منظومات الصواريخ التي عرضت: "ذوالفقار" (4 صواريخ) و"خرمشهر" (صاروخ واحد) و"قدر F" (صاروخان) و"قدر H" (صاروخان) و"عماد" (4 صواريخ) ,"سجيل" (4 صواريخ).

من جانب اخر قامت مختلف انواع الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الايراني والحرس الثوري بالاستعراض فوق مياه الخليج الفارسي خلال استعراض القوات المسلحة في بندرعباس جنوب ايران.

ومن ضمن الطائرات المشاركة في الاستعراض؛ 9 طائرات مقاتلة من طراز "فانتوم 4" و 4 طائرات "ميراج" تابعة للقوة الجوية للجيش و 6 طائرات من طراز "سوخو 22" مع 4 طائرات "توكانو" و 3 طائرات "Y-12" تابعة للحرس الثوري.

ومن الطائرات الاخرى للقوة البحرية للجيش والحرس الثوري المشاركة في الاستعراض؛ طائرات ذات اجنحة ثابتة للدورية البحرية من ضمنها "فوكر 27 فرندشيب" ومروحيات "AB-212" و"SH-3D".   

وفي الاستعراض الذي جرى في بندرعباس تم عرض الصواريخ البحرية "هرمز" و"الخليج الفارسي" و"نور" و"قادر" و"نصر" والصاروخ الباليستي "ذوالفقار".

 

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الحرس الثوري يعرض 21 صاروخا باليستيا في الاستعراض العسكري بطهران + صور
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