على المسؤولين القيام برد صارم على جريمة اهواز البشعة

ودعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام المسؤولين التنفيذيين ووزارة الخارجية الايرانية بان لا يدخروا وسعا في ادانة هذا العمل الوحشي في المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، مطالبا باقي المسؤولين المعنيين بان يضعوا القيام برد صارم على هذه الجريمة البشعة في جدول اعمالهم.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله سيد محمود هاشمي شاهرودي ان على المسؤولين الايرانيين ان يضعوا على جدول اعمالهم القيام برد صارم على الجريمة البشعة في اهواز.



اصدر آية الله هاشمي شاهرودي بيانا ادان فيه الهجوم الارهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة اهواز اليوم السبت، معربا عن مواساته لذوي الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الاجرامي، سائلا الباري تعالي ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

واشار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الى ان الاعداء اللدودين للجمهورية الاسلامية الايرانية التي هي ملجأ وأمل المظلومين واحرار العالم، ومنذ تأسيسها، دأبوا على استهدافها لاضعافها والحاق الضرر بها، وقاموا بشن هجوم ارهابي وحشي بغية توجيه ضربة الى اقتدار وعظمة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد آية الله هاشمي شاهرودي ان اتباع مدرسة الامام الحسين (ع) وعشاق الشهادة والتضحية الذي تصدوا للاستكبار في سنوات الحرب المفروضة الثمان على جميع الاصعدة، لن يتراجعوا وسيحبطون جميع المؤامرات العسكرية والاقتصادية والثقافية والمكائد المثيرة للفرقة، ولن يخلوا الساحة بهذه الاعمال الارهابية العمياء، بل سيقفون جنبا الى جنب قائدهم الثوري اكثر من الماضي وبكل عزيمة في طريق مكافحة مؤامرات اميركا المجرمة والكيان الصهيوني القاتل للاطفال وحلفائهم الاقليميين.

ودعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام المسؤولين التنفيذيين ووزارة الخارجية الايرانية بان لا يدخروا وسعا في ادانة هذا العمل الوحشي في المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، مطالبا باقي المسؤولين المعنيين بان يضعوا القيام برد صارم على هذه الجريمة البشعة في جدول اعمالهم.